Урокът, който всяка зодия се нуждае да получи от по-младото си аз

Всички ние носим части от това, което някога сме били, надеждите, страховете и вярванията, които сме формирали много преди да съзреем, помъдреем и да се осъзнаем. Ако можехме да разговаряме с по-младото си аз, какво бихме му казали? Или може би по-важното е, какво би ни казало то сега?

Понякога растежът не е свързан с това да се превърнем в някой чисто нов човек, а с това да си спомним истини, които винаги сме имали нужда да чуем. Всяка зодия носи свои собствени емоционални модели, силни страни и борби. Понякога мъдростта, от която се нуждаем най-много, е тази, която ни омекотява, а не ни закоравява.

Ето посланието, което всяка зодия се нуждае да чуе от по-младото си аз:

Овен: „Не е нужно да се бориш с всичко, за да докажеш, че си силен.“

Овен, вие винаги сте били създадени за действие. Движите се бързо, чувствате се интензивно и се изправяте пред предизвикателства. Но някъде по пътя може би сте започнали да вярвате, че силата се проявява само в битка, че трябва да се борите, да доказвате и да упорствате през цялото време.

По-младото ви аз ви напомня, че силата невинаги е шумна или насилствена. Понякога е избор на мир вместо конфликт. Понякога е отдръпване. Не е нужно да превръщате всичко в борба, за да потвърдите своята устойчивост. Истинската сила е да знаете кога да омекнете.

Телец: „Оставането невинаги е лоялност. Понякога е просто страх.“

Телец, вашата лоялност е една от най-красивите ви черти. Вие оставате, когато другите си тръгват. Вие се ангажирате, когато нещата станат трудни. Но по-младото ви аз внимателно посочва, че не всичко, за което се държите, е предназначено да бъде задържано.

Има разлика между лоялност и страх от промяна. Понякога оставането е утеха, а не смелост. Заслужавате да изберете растеж, дори когато има несигурност. Да се откажете не означава, че сте нелоялни, а че сте честни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg