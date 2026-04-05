6 причини да пиете редовно чай от каркаде

Билковите чайове са едни от най-полезните. Опитвали ли сте чай от хибискус или още известен като каркаде? За него е известно, че допринася за намаляването на подуването и неразположенията преди и по време на месечния цикъл. Много е приятен за консумация както топъл, така и студен през по-топлите месеци. Не съдържа кофеин. Вижте още няколко добри причини да го консумирате редовно и какво смятат учени, че се променя в тялото ни.

1. Може да подпомогнете сърдечното си здраве

Чаят от каркаде съдържа витамин C, витамини от група В, калций, магнезий и антоцианини. Последните в списъка са мощни антиоксиданти, които придават на растението „зашеметяващ“ червен оттенък. Други растителни съединения, които ще намерите в чая включват флавоноиди като кемпферитрин, катехини и кверцетин.

Хибискусът подпомага здравето на сърцето, тъй като може да намали рисковите фактори за сърдечни заболявания, като повишен LDL холестерол, а за катехините се смята, че инхибират абсорбцията на холестерол.

2. Ще насърчите здравето на мозъка

Растителните съединения в хибискуса са полезни и за здравето на мозъка, сочат изследвания. Антоцианините в хибискуса се борят с възпаленията, което може да подобри здравето на мозъка.

Кверцетинът в хибискуса е свързан и с невропротективни ползи, което подсказва, че може да помогне за предотвратяване на невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер, смятат учени.

