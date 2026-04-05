Наемите в Атина растат с 30% за седем години

Цените на жилищата под наем в Атика са се увеличили с 4,8% през първото тримесечие на тази година в сравнение с миналата година, докато увеличението е още по-голямо в Солун - 12,5%, и в останалата част на Гърция, където достига 11,4%, пише „Катимерини”.

Това е ясен пример за продължаващата жилищна криза, където дефицитът на налични жилища под наем продължава да тласка цените до нови висоти, въпреки че реалните доходи на гражданите остават ниски.

Според ценовия индекс Spitogatos – SPI, високите цени са се запазили през първото тримесечие, въпреки че темпът на нарастване изглежда се забавя - през 2025 г. той не е надвишавал 4,5% - в сравнение с увеличение от 8,1%, което е било регистрирано през 2024 г.

Въпреки това цените, особено в центъра на Атина, където е съсредоточена голяма част от търсенето, сега са много високи, конкурирайки се със северните предградия. Както в центъра, така и на север средната искана цена вече е 11,54 евро на квадратен метър, като средното увеличение през последните 12 месеца (първото тримесечие на 2025-2026 г.) е съответно 5,8% и 3,9%. Това явление се дължи на факта, че наличните жилища под наем в центъра са с по-малка площ в сравнение със северните предградия.

Големи увеличения се наблюдават и в останалата част на Атика с 6,3% на годишна база и средна цена от 9,38 евро/кв.м; както и в община Солун,

където увеличението през първото тримесечие на тази година достигна 8,3% до 10 евро/кв.м, от 9,23 евро/кв.м преди година.

Като цяло, от първото тримесечие на 2019 г., в сравнение с първото тримесечие на 2026 г., увеличението на средната искана цена в Атика е 30%. Въпреки това, с изключение на центъра на Атина, където увеличението е по-малко (16,5%), тъй като голяма част от покачването се е случило в периода 2017-2018 г., увеличенията в повечето райони на Атика са много по-високи.

Неотдавнашен анализ на IOBE отбеляза, че между 2019 и 2025 г. средната работна заплата в частния сектор се е увеличила, но е спаднала незначително в реално изражение. Според Министерството на труда, през този шестгодишен период средната номинална работна заплата се е увеличила със 17,4%.

Въпреки че минималната работна заплата се е увеличила с 13,4% в реално изражение, средната работна заплата за всички служители е останала непроменена по отношение на покупателната способност. Това е така, защото останалите групи заплати не са последвали увеличенията на минималната работна заплата, така че днес 63% от служителите в частния сектор получават минимална работна заплата.