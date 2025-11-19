Новолуние в Скорпион на 20 ноември - чистим старото

На 20 ноември ни очаква новолуние в знака на зодия Скорпион. То ще бъде „тъмно“, магнетично и изпълнено с тиха сила. Под тази Луна, сътворението започва в невидимото, на местата, където краят и началото се размиват, споделят западни астролози.

Новолунието в Скорпион е момент на емоционална алхимия. Цикълът, който започва сега, е цикъл на пречистване, истина и интимност със себе си. В мистичното царство на Скорпиона, Луната символично среща своя „управител“ – тъмната, бавно движеща се планета Плутон. Плутоне една от управляващите планети на зодиакалния знак.

Когато Луната среща Плутон, светлината и тъмнината се преплитат. В астрологията, Луната е пазител на емоциите и паметта. Тя навлиза в царството на Плутон, който се свързва с трансформацията, където всичко фалшиво се разрива и всичко истинско се „преражда“.

Плутон премахва илюзията, а Луната разкрива това, което остава. Заедно, те образуват „алхимичния танц на смъртта и обновлението“, вечния ритъм, чрез който душата еволюира. Под тяхно влияние това, което някога е изглеждало непоносимо, става смислено, а това, което някога е било усещане за загуба, се превръща в освобождение.

Източник: Новолуние в Скорпион на 20 ноември – променяме живота си