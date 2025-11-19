Kamelot с концерт в София на 7 юни 2026 г.

Американската пауър метъл група Kamelot се завръща в България с концерт на 7 юни 2026 г. в столичния клуб Joy Station. Събитието е част от предстоящото европейско турне на бандата и се организира от Bulgarian Live Music.

Създадена през 1991 г., Kamelot се утвърждава като една от водещите групи в съвременния симфоничен и пауър метъл. През годините групата е редовен участник на някои от най-големите рок и метъл фестивали в света, сред които Wacken Open Air, Hellfest, Graspop Metal Meeting, Sweden Rock Festival и Masters of Rock.

Концертът ще се проведе на 7 юни 2026-а в клуб Joy Station София.

Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна.

Първите 100 билета са на цена от 68,45лв/35 евро

До 30.04.2026 билетите ще са на цена от 78,23/40 евро

От 01.05.2026 билетите ще са на цена от 88,01/45 евро