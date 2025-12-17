IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новолуние в Стрелец на 20 декември - разделяме се с рутината

Можем да открием и сродната си душа

17.12.2025 | 15:25 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

На 20 декември ни очаква новолуние в знака на Стрелец. Това е последното такова събитие за отминаващата 2025 година. В астрологията новолунията са смятани за „портали“ към нови начала. Те са космически точки на проверка, които ни насочват да се вгледаме в себе си и да прекалибрираме посоката, в която се движим. Когато имаме новолуние може да получим ново вдъхновение или прозрения, които ни позволяват да проправим път напред. Може също така да се окажем привлечени от поставяне на намерения и създаване на нови цели.

Декемврийското новолуние в зодия Стрелец

Зодиакалният знак Стрелец е изобразен от кентавър, който насочва стрелата си. Твърди се, че тази стрела се насочва към звездата Антарес, за която се казва, че отключва сърдечната ни чакра и желанието на сърцето ни. Въпреки че можем да насочим стрелата си към желанията си, след като стрелата напусне лъка, тя е извън нашия контрол.

Животът може да бъде подобен. Можем да се насочим към това, което искаме и към желанията си, но това, което се случва по пътя, често не е под наш контрол. Трябва да се движим през обратите и завоите на живота и да се справяме със ситуациите, които ни се случват, независимо дали ни харесва или не.

