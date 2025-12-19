Той на 62, тя на 33 – Брад Пит и Инес посрещнаха рождените си дни заедно

Брад Пит навърши 62 години в четвъртък, 18 декември, а ден по-късно – на 19-и рожденичка е неговата приятелка от три години – Инес де Рамон.

Според вътрешни източници, носителят на „Оскар“ и любимата му, която днес става на 33 години, прекарват личните си празници заедно.

Звездата от „Формула 1: Филмът“ и Инес, които са родени само с един ден разлика, живеят заедно в имението на актьора и според източник на Daily Mail са „по-влюбени от всякога и се разбират чудесно“.

Вътрешният човек добавя, че Де Рамон, която била отлична готвачка, смятала да направи рождения си ден още по-специален с малка група от най-близките си приятели. „Брад обича да страни от социалния живот в наши дни, така че няма да има голямо парти от типа на Джей Ло с костюми и пететажни торти“, казва източникът.

Той добавя, че Брад ще започне снимките на филм през новата година, така че се наслаждава на „така необходимото време за почивка в момента“.

Пит, който преди това беше женен за актрисата Анджелина Джоли, се среща с Де Рамон от есента на 2022 г.

