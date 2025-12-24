Водолази от Бургас ще празнуват Коледа под вода

Водолази от Бургас ще празнуват Коледа под морската вода, съобщиха от сдружението „Приятели на морето“. Традиционното коледно гмуркане ще бъде на 24 декември, от 11:30 часа, от платформата на мостика на централния плаж в Бургас.

Тази година гмуркачите ще демонстрират ретро система за гмуркане със затворен цикъл, при която въздухът, издишан от водолаза, преминава през химически вещества, които абсорбират въглеродния двуокис и го обогатяват с кислород, за да бъде вдишван отново. Технологията, използвана в миналото, ще бъде представена за първи път на подобно събитие и ще даде възможност на участниците да се запознаят с едно от първоначалните постижения в подводните изследвания.

Очаква се, освен бургазлии, в гмуркането да се включат и гости от страната.

По традиция, след потапянето във водите на Бургаския залив, водолазите търсят гърне с жълтици и откриват шампанско под водата. Коледната елха също ще бъде поставена под водната повърхност, за да създаде празнична атмосфера за всички присъстващи.

БТА припомня, че тази година бургаски водолази от сдружението описаха и картографираха подводни обекти по Южното Черноморие. Територията, която водолазите са обхванали и обозначили в подробна онлайн карта, включва акваторията от Несебър до село Резово и 28 от най-атрактивните за гмуркане места. Допълнително, на 25 места са поставени указателни табели, някои от които съдържат информация и карта за повече от едно място за гмуркане./БТА