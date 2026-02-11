Карди Би и Стефон Дигс се разделиха?

Появиха се слухове, че Карди Би и Стефон Дигс са се разделили. 33-годишната рапърка и 32-годишният играч на американски футбол са заедно от края на 2024 г. или началото на 2025 г. - има противоречива информация относно това.

Но през ноември 2025 г. певицата дари футболиста с момче. Още не се знае какво име носи синът им, но това е първото им общо дете.

В неделя отборът на Стефон "Ню Инглънд Пейтриътс" загуби на Супербоул от "Сиатъл Сийхоукс".

И феновете забелязаха, че Карди и Дигс са спрели да се следват един друг в Instagram веднага след загубата.

