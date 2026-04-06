Дечев: Случаят "Божанков" е доказателство, че МВР не е наше или ваше

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира случая с отнетата от МВР шофьорска книжка на депутата от "Продължаваме промяната-Демократична България" Явор Божанков.

"Информацията, която имам, е, че той е шофирал автомобил, не се подчинил на разпореждане на Пътна полиция да спре за проверка, явил се е на следващия ден в районното управление и поради тази причина автомобилът му е бил дерегистриран, наложена му е глоба с акт за установяване на административно нарушение, с принудителна административна мярка е иззета шофьорската книжка, като събраните от полицията материали по тази преписка са изпратени в Софийска градска прокуратура, за да прецени дали има достатъчно данни за извършено престъпление", заяви Дечев в Пловдив.

Между другото, искам да обърна внимание, че този случай е поредното доказателство, че това правителство, начело с неговия министър-председател, и в частност МВР, не е ничие, не е наше или ваше, а то се опитва да си изпълни основните задължения – да гарантира по един обективен начин както прозрачността, честността и демократичността на предстощяите парламентарни избори, ограничавайки максимално всички изборни нарушения и престъпления, така и да покаже, че МВР няма двойни стандарти, няма различен подход спрямо политици или лица, които по някакъв начин в дейността си обслужват определена партия или определена политическа коалиция. Ние не се влияем кой от коя партия или партийна коалиция е. Нашият подход е абсолютно еднакъв спрямо всички, без значение от партийната принадлежност. Няма двойни стандарти, няма наше МВР, подчерта вътрешният министър.

За изявлението на градския прокурор Емилия Русинова

В отговор на въпрос той коментира и изпратената до медиите писмена позиция на изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, във връзка с изявлението на Дечев от миналата седмица, в което той обяви, че има пътуване през 2021 г., в което Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров, известен като Петьо Еврото.

„Крайно време е да започне да се държи сериозно с българските граждани, благодарение на които тя всеки месец взема над 5000 евро заплата“, заяви министърът.

Аз не мисля, че тя отрича фактите, които съм споменал. В това писмо няма заявление, че фактите, които съм заявил, не отговарят на истината.

Днес Русинова излезе с официално изявление, в което подчертава, че няма да участва в „сценарий, в който медийният шум предшества проверката и произнасянето на компетентния орган“ и че ще съдействa единствено при проверка по надлежния ред.

Акциите на МВР за честни избори

Броят на сигналите за изборни нарушения, 13 дни преди изборите, е нараснал с няколкостотин процента в сравнение със същия период преди изборите през 2024 г. Това означава, че има повишено доверие на обществото в новото ръководство на МВР и хората виждат смисъл да подадат сигнал за изборни нарушения, каза служебният министър на вътрешните работи.

По неговите думи се вижда, че има повишаване на образуваните разследвания за изборни престъпления. В пъти нараства и броят на задържаните. В няколкостотин процента са се увеличили и предупредителните протоколи за изборни престъпления, каза още Дечев.

До днес, 13 дни преди изборите, са получени 1094 сигнала за изборни нарушения при 179 за същия период преди вота през 2024 г., а общият брой наказателни производства е 330 към 58 през 2024 г., каза и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев пред журналисти в Пловдив. Задържаните са 188 към 35 през 2024 г.. Предупредителните протоколи са 2785 към 662 на изборите през 2024 г., съобщи още той.

Кандев допълни, че броят на специализирани акции 13 дни преди изборите е 173, какъвто е бил и през 2024 г. С еднакъв брой ресурси постигаме между четири и шест пъти по-добри резултати, коментира и.д. главен секретар на МВР.