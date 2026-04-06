BGONAIR Live Новини Днес | 64

Отнеха книжката на Божанков, не се подчинил на полицейско разпореждане

Колата навлязла в забранена улица, не спряла при полицейски сигнал

06.04.2026 | 13:34 ч. Обновена: 06.04.2026 | 13:34 ч. 66
БГНЕС

Полицията в Горна Оряховица е докладвала Явор Божанков на Софийската градска прокуратура за неподчинение при полицейска проверка, съобщава Нова тв.

В събота през нощта кола, собственост на депутата, е била засечена да се движи в родния му град Горна Оряховица. Навлязла е в забранена улица и при сигнал от патрул да спре, автомобилът е продължил пътя си. Впоследствие полицаите виждат народния представител да оставя колата си в друга улица и да продължава да се движи пеш.

Патрулиращите не са могли да предприемат действия, защото като народен представител Божанов има имунитет, но събраните данни за неподчинението, включително и записи от боди камери, са предоставени на СГП, тъй като тя е компетентна при разследване на депутати. 

В неделя Божанков е направил самопризнание, че докато шофира, не е изпълнил полицейско разпореждане - да спре за проверка. 

Книжката му е отнета за три месеца. Делото е вече в СГП. 

Тагове:

Явор Божанков отнета книжка имунитет полицейска патрулка неподчинение СГП
