Нова мода: Хора си инжектират мазнина от трупове, за да не ходят на фитнес

Съвременна процедура, която включва използването на "мастна тъкан от труп", е най-новата тенденция в козметичната хирургия. Досега естетистите използваха мазнини, извлечени от други части на тялото на пациента, който искаше фейслифт. За пациенти, които не искат да се подлагат на липосукция или нямат достатъчно мазнини, за да се подложат на тази процедура, сега има възможност да получат инжекции с мазнини от починали донори на тъкани.

В съвременния свят, обсебен от пептидни инжекции и козметична хирургия, AlloClae - дермален филър, съдържащ стерилизирана мастна тъкан, получена от трупове - се рекламира като най-новото решение за подобряване на физическия вид, пише The Guardian. Процедурата е минимално инвазивна и доста безопасна, стига клиентът да може да понесе идеята, че инжектираното вещество идва от труп.

Д-р Дъглас Щайнбрех, хирург в клиника в Манхатън, която предлага този вид услуга, казва, че процедурата е революционна. Клиентите не се нуждаят от операция, обща анестезия или дори период на възстановяване.

Към миналата година AlloClae се използва най-често от жени, които искат да увеличат гърдите или задните си части, но Щайнбрех каза, че мъжете също се интересуват от тези процедури. Той обяснява, че интересът сред силния пол се подхранва от преувеличените стандарти за мъжкото тяло, насърчавани от филмите за супергерои на Marvel, и настоящата онлайн тенденция, известна като "looksmaxxing", която набляга на социалната стойност на "оптимизирането" на физическата красота, описвайки я като мъжка форма на телесно дисморфично разстройство.

"Това е само малко подобрение"

В клиниката на Щайнбрех 68-годишен пациент се подготвял за лечение с AlloClae. Лекарят каза, че по отношение на физическото състояние на пациента за неговата възрастова група, той е сред най-добрите 1% от спортистите. Пациентът има мускулест гръб, стегнати ръце и ясно изразен гръден кош. Той обаче искал 100 милилитра преработена мастна тъкан, съхранявана на стайна температура и събрана някъде през последните шест месеца, да бъде инжектирана в горната част на гръдните му мускули.

След като филърът Alloclae бъде инжектиран в гърдите му, ако всичко върви по план, той ще бъде неразличим от мускулна тъкан с невъоръжено око.

"Това е само малко подобрение", обясни пациентът. "Това е често срещан проблем", каза Щайнбрех. "При мен идват всички тези много атлетични, мускулести мъже, които нямат мазнини за липосукция."

Използването на дарена човешка тъкан в козметичната хирургия повдига и някои етични въпроси. Даряването на органи и тъкани винаги се е смятало за благороден жест, "дар" от починалия човек на чуждестранен пациент.

Но как би се чувствал донорът, ако знае, че мастната му тъкан се използва за уголемяване на гърдите или за уголемяване на гръдните мускули?

С нарастващата популярност на лекарства за отслабване като Ozempic и Wegovy изглеждаше, че много пластични хирурзи ще останат без работа, но новите лекарства създадоха нова категория пациенти: тези, които са отслабнали твърде много.

"Това е огромен развиващ се пазар", каза д-р Сачин Шридхарани от друга клиника за козметична хирургия в Ню Йорк.

Шридхарани предвиди тази тенденция много преди да се случи. През 2023 г. той публикува проучване в Aesthetic Surgery Journal, описващо потенциалното използване на GLP-1 лекарства за лечение на сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и дори за намаляване на обструктивната сънна апнея - не само за отслабване. Всички тези пациенти биха отслабнали значително за относително кратък период от време, прогнозира лекарят, което би довело до козметични странични ефекти, като отпусната кожа и по-нисък обем на мазнините в области на тялото, където пациентите не го желаят.

Производителят на AlloClae, Tiger Aesthetics, твърди, че за да се предотврати отхвърлянето на инжектираната тъкан от тялото на пациента, филърът им се държи под така наречения "праг на имуногенност" на ДНК. Всяка следа от донора на източника е практически заличена от мазнините, така че имунната система на пациента да не задейства защитна реакция, предназначена да противодейства на нахлуващите патогени.

"Зомби бразилски лифтинг" и "Corpse Cosmetics"

Д-р Глен Лайл, пластичен хирург в Роли, Северна Каролина, каза, че AlloClae е "добър инструмент", но че индустрията е възприела процедурата твърде бързо, без да изчака резултатите от нови проучвания в областта.

"Движим се твърде бързо с това", отбеляза той.

Инфлуенсърите в социалните медии понякога наричат ​​инжекциите с AlloClae в седалището "зомби бразилски лифтинг". В ранните публикации в пресата за процедурата се използваха термини като "зомби филър" или "козметика от трупове".

Филърът AlloClae може да се използва и при пациенти, претърпели сериозни наранявания. Една от пациентките на Ширдхарани е получила травма при каране на ски и се е нуждаела от сериозна ортопедична операция, включваща процедура за възстановяване на бедрената кост и титаниева пръчка за стабилизиране на прасеца. Тъй като тренировките във фитнес залата не ѝ помогнаха да възстанови физическия вид на бедрото и седалището си, които бяха силно увредени поради инцидента, жената се обърна към AlloClae.

"Не исках нищо скандално. Просто исках да се върна към начина, по който изглеждах преди", каза пациентката.

Жената не се нуждаеше от обща анестезия и можеше да се разхожда из Централния парк на Ню Йорк веднага след процедурата. В рамките на няколко дни тя се освободи от всякаква болка.

По-сложните процедури може да надхвърлят 100 000 долара

Една от най-големите пречки пред по-широкото използване на продукта е високата му цена. В клиниката на Steinbrech в Манхатън, 25 милилитра AlloClae могат да струват до 5000 долара. В случая с 68-годишния пациент, който искаше по-изразени гръдни мускули, само филърът му струваше 20 000 долара, което не включва цената на консултацията и други свързани такси.

По-сложните процедури с по-голям обем AlloClae могат да надхвърлят 100 000 долара. За разлика от други видове лечение, количеството наличен AlloClae е ограничено от това колко дарена мастна тъкан може да бъде събрана.

На въпроса дали би се чувствал удобно да признае, че обемните му гръдни мускули се дължат на мастна тъкан от труп, пациентът на Steinbrech се възпротиви, казвайки, че е щастлив човек и просто иска да изглежда и да се чувства добре.

"Той може да каже каквото си поиска", включи се Щайнбрех. "Той може да каже, че е ходил на фитнес. Това, което искаме, е той да изглежда възможно най-естествен, така че никой дори не задава този въпрос."