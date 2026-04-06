Петко Славов и новата му песен "Ретроспекция" е с привкус на рок и фънк

Петко Славов представи новата си песен "Ретроспекция", която е с привкус на рок и фънк.

Той отдаде почит на певеца, композитор и поет Михаил Белчев, който почина на 79-годишна възраст.

"Песните се раждат трудно, поне при мен. Мелодията идва бързо, но текстът не съвсем. Не искам текстът да бъде еднодневка. Знам как навремето хората, преди да си легнат, са писали писма. Написах писмо до себе си. Когато нещо говорено е написано, то е станало и лягаш да спиш със спокойна душа", сподели Славов в "България сутрин".

Цветното във видеоклипа към песента е животът, който се случва, а черно-бялото е това, което мислим за него.

"Опитвам се да настигна младостта, но тя си заминава. Изкуството помага, поне за малко, да ни държи млади. Най-чистите и искрени мисли са в самия себе си", допълни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Хубаво е да има контраст - понякога е хубаво тъжната песен да има весела мелодия. Последните ми песни може би ще оформят трети албум. Заболяването на днешното време, че никой не слуша цял албум. Ще направя EP с 5-6 песни", посочи изпълнителят.