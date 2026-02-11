Как да се гримирате за Свети Валентин?

След няколко дни ще отбележим Свети Валентин. Много дами държат да са с перфектна визия за празника, независимо дали празнуват с любимия си, с приятелки или просто искат да направят впечатление в училище/в работата. А гримът е доста важна част от това. Как да се гримирате за празника? Ето съветите на американския "Cosmopolitan".

Винени устни

Все пак, 14-и февруари е и Трифон Зарезан, денят на виното. И никога няма да сбъркате с червило в нюанси на червено вино. Бургундското червено е хит вече около година и половина - и за дрехи, и за грим, и за маникюри, аксесоари. Червеното червило е класика за любовни срещи, за флирт, за партита. А в по-тъмен нюанс - то ви прави елегантни, стилни, уверени. С него сте привлекателни, но не по крещящ начин.

Флирт блясък по бузите

Не трябва да губите блясъка си за празника! Най-добре е да използвате блестящи пудра, руж или фон-дьо-тен за бузите, носа и скулите. Това ще ви направи неотразими и невъзможни за забравяне. Може да използвате пудра или руж в бляскаво розово, прасковено, бежово.

