Китайски хороскоп – какво да очаквате в Годината на коня?

Китайският зодиак, или шенг шайо, е представен от дванадесет зодиакални животни. Поред те са: Плъх, Бик (Вол), Тигър, Заек (Котка), Дракон, Змия, Кон, Коза (Овца), Маймуна, Петел, Куче и Глиган (Свиня).

Зодиакалните години започват и завършват на китайската Нова година (през януари/февруари). Зодиакалният цикъл е от 12 години и е представен от дванадесет животни, всяко със своите собствени признати атрибути.

Китайците вярват, че животът, личността и любовната съвместимост на човек са тясно свързани със зодиакалното животно, определено от годината му на раждане.

Качества на животните от китайския зодиак

Животните от китайския зодиак имат астрологични и културни значения. Китайците свързват всеки животински знак с определени характеристики. Затова те смятат, че хората, родени през дадена година, носят и черти от характера на съответното животно. Ето какви са те според жителите на Поднебесната империя:

Плъх: бърз, находчив, многостранен, мил.

Бик: усърден, надежден, силен, решителен.

Тигър: смел, уверен, състезателен, непредсказуем.

Заек: тих, елегантен, мил, отговорен.

Дракон: уверен, интелигентен, ентусиазиран.

Змия: загадъчна, интелигентна, мъдра.

Кон: оживен, активен, енергичен.

Коза: спокойна, нежна, симпатична.

Маймуна: остра, умна, любопитна.

Петел: наблюдателен, трудолюбив, смел.

Куче: прекрасно, честно, благоразумно.

Свиня: състрадателно, щедро, усърдно.

Според китайския зодиак всяко животно води със себе си и атрибути свързани със щастието. Това са числа, цветове, растения и посоки на света. Няма как да не отбележим, че европейския зодиак също има подобна конструкция. И всяка зодия има своите талисмани – цвят, камък, планета...

По-долу ще откриете щастливите числа, цветове, растения и посоки на света за всяко зодиакално животно.

Плъх: 2 и 3; синьо, златно и зелено; лилия и африканска теменужка; запад, северозапад и югозапад

Бик: 1 и 4; бяло, жълто и зелено; лале и прасковен цвят; север и юг

Тигър: 1, 3 и 4; синьо, сиво и оранжево; жълта лилия и цинерария; изток, север и юг

Заек: 3, 4 и 6; червено, розово, лилаво и синьо; живовляк лилия и жасмин; изток, юг и северозапад

Дракон: 1, 6 и 7; злато, сребро и сиво-бяло; кърваво (дамско) сърце и драконово цвете; изток, север и юг

Змия: 2, 8 и 9; черно, червено и жълто; орхидея и кактус; изток, запад и югозапад

Кон: 2, 3 и 7; жълто и зелено; кала и жасмин; изток, запад и юг

Коза: 2 и 7; кафяво, червено и лилаво; карамфили и иглика; север

Маймуна: 4 и 9; бяло, синьо и златно; хризантема и креп мирта; север, северозапад и запад

Петел: 5, 7 и 8; златисто, кафяво и жълто; гладиола и петльов гребен, юг; югоизток

Куче: 3, 4 и 9; червено, зелено и лилаво; роза, орхидея и цимбидиум; изток, юг и североизток

Свиня: 2, 5 и 8; жълто, сиво, кафяво и златисто; хортензия и маргаритка; изток и югозапад

2026 – годината на Коня

Китайското зодиакално животно Кон е седмият зодиакален знак. В китайската култура Конете винаги са представители на герои и таланти. Хората, родени в годината на Коня, имат някои сходства с животното кон и затова са смели, силни, талантливи и независими. От Петте елемента, на Коня се пада огън (Huo), символизиращ ентусиазъм и енергия, което прави хората от зодия Кон да са с енергичен и ентусиазиран характер.

В сравнение с други зодиакални знаци, хората с китайски зодиакален знак Кон са по-жизнени, енергични, смели и ентусиазирани за другите и за живота. Освен това те са весели, проницателни и внимателни. Не са добри в криенето на емоции и чувствата им лесно могат да бъдат разчетени. Това обаче не се отразява на голямата им популярност сред хората и нищо чудно, че повечето от тях обичат да се включват в социални дейности.

Друга характерна за Коня черта е, че те наистина имат остро око и проявяват силно логическо мислене, което ги кара лесно да откриват същността на явленията. Конете са достатъчно внимателни, за да се интересуват от емоциите на другите хора.

Мъже Кон: Виталните мъже от зодия Кон винаги оставят впечатление у хората, че са пълни с енергия. Нещо повече, те са решителни и рядко се колебаят, което ги кара да печелят много възможности. Със силно чувство за справедливост, мъжете Кон не могат да търпят греха и се радват да предложат помощ на слабите. Те обаче харчат пари охолно и обичат да плащат сметките на приятелите си.

Жени Кон: Жените Кон са изключителни не само защото имат хубава фигура, но и поради стилния си и модерен дрескод. Те имат свой собствен начин на живот и са експерти в управлението на времето. В резултат на това те могат добре да балансират кариерата и семейството си. Освен това са любители на природата и обичат да са сред нея.

