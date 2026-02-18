Залужни разказа за споровете си със Зеленски и как президетът се опитал да го сплаши

Посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни даде интервю за Асошиейтед прес, в което обсъди разногласията си с президента Володимир Зеленски. Според Залужни първите спорове между него и Зеленски са възникнали почти веднага след избухването на голямата война на Русия с Украйна. Споровете им обаче достигнали критична точка през есента на 2022 г., когато десетки служители на Службата за сигурност на Украйна нахлуват в офиса на Залужни.

Залужни твърди, че това се е случило в средата на септември 2022 г., когато украинските въоръжени сили са провеждали контраофанзива в североизточната част на страната. Десетки агенти на СБУ са дошли в офиса му в Киев, докато британски офицери са били на посещение там. Агентите на СБУ не са обяснили какво търсят, но Залужни твърди, че не им е позволил да проверят документите или компютрите му. Според бившия главнокомандващ, претърсването е било акт на сплашване.

В присъствието на служители на СБУ, Залужни се обадил на Андрий Ермак, тогавашен началник на офиса на Зеленски, и казал, че ще "отблъсне тази атака, защото знае как да се бие". Залужни също така заявил, че е готов да включи и военните.

Той се обадил и на Васил Малюк, тогавашен началник на СБУ. Той отрекъл да е знаел за претърсването. По-късно Залужни научил, че два дни по-рано СБУ е поискала заповед за претърсване от киевски съд на същия адрес, където се е намирал офисът му. В заповедта е посочено, че на адреса се помещава стриптийз клуб, управляван от престъпна организация, и че претърсването е планирано там. Заведението обаче е било затворено преди руската инвазия, отбелязва АП. Според Залужни е малко вероятно СБУ да не е знаела за това.

Офисът на Зеленски и СБУ отказват коментар пред АП.

В интервюто Залужни също така твърди, че планът за контраофанзива, който е разработил с партньорите си от НАТО, и който е трябвало да се проведе през лятото на 2023 г., се е провалил, защото Зеленски и други служители не са успели да отделят необходимите ресурси.

Според бившия главнокомандващ, първоначалният план е бил да се концентрират достатъчно сили "в една единствена сила", за да се освободи Запорожката област и след това да се достигне Азовско море. Това би прекъснало пътя за доставки на Русия към анексирания Крим. Според Залужни, това е изисквало мащабно, концентрирано струпване на сили и тактическа изненада.

Вместо това, обяснява Залужни, силите са били разпръснати в широк район, което е отслабило настъпателната им мощ.

През декември 2023 г. Зеленски заяви, че Украйна не е постигнала желаните резултати в резултат на контраофанзивата. Според него Киев не е получил необходимите оръжия от съюзниците си, а ограниченият размер на украинските въоръжени сили е попречил на бързо настъпление.

Залужни казва, че следи отблизо събитията на фронтовата линия, но не е участвал във вземането на военни решения, откакто Зеленски го уволни през февруари 2024 г. Според бившия главнокомандващ, той и президентът са провели два "приятелски" разговора оттогава.

Бившият главнокомандващ на армията, който сега е посланик, отказва да обсъжда политическите си амбиции.

"Докато войната не приключи или военното положение не бъде отменено, няма да го обсъждам", катеоричен е той.

Консултанти и партийни служители са се обръщали към Залужни, предлагайки помощ при разработването на предизборна кампания, според информация на Associated Press. През пролетта на 2025 г. Самият той твърди, че е бил потърсен от "доста известен" американски политически консултант. Според източник на AP, това е бил бившият председател на кампанията на Доналд Тръмп, Пол Манафорт.

"Благодарих му за вниманието, но казах, че нямам нужда от услугите му", казва Залужни.

Той все пак отбелязва, че на евентуални избори "хората няма да гласуват за Залужни, а срещу Зеленски".

Валерий Залужни многократно е посочван като основен съперник на Зеленски на президентските избори в Украйна. Според анкета, публикувана в началото на януари 2026 г., 23% от анкетираните са били готови да гласуват за Залужни, докато 20% са заявили, че биха гласували за Зеленски.

В началото на февруари 2026 г. Financial Times, позовавайки се на източници, съобщи, че Зеленски може да обяви избори на 24 февруари - четвъртата годишнина от Първата световна война. Зеленски отговори:

"За първи път чувам за това."