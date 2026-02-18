За днес е прекратено издирването рибарския кораб край Маслен нос

Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта. .

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация".