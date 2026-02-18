IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За днес е прекратено издирването рибарския кораб край Маслен нос

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин

18.02.2026 | 19:39 ч. 1
Снимка: Pixabay/ Leonhard_Niederwimmer

Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта. .

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към ИА "Морска администрация".

Тагове:

кораб издирване спасителна реакция
