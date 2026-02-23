Бони Блу си организира "маратон за зачеване" с 400 мъже и ... забременя ВИДЕО

Само седмици след като попадна в заглавията на медиите заради противоречивия си трик, в който предприе сексуален контакт с 400 мъже без защита, създателката на съдържание за възрастни Бони Блу наскоро разтърси интернет, като обяви, че е бременна.

Бони, чието истинско име е Тиа Билинджър, преди това направи друго откачено "постижение", като спа с 1057 мъже само за 12 часа. Сега тя е била "домакин" на скандална "мисия за размножаване", която се е провела на 7 февруари в частно имение в георгиански стил на стойност няколко милиона паунда в центъра на Лондон.

Във видеоклип в YouTube на 22 февруари, Блу споделя кадри, на които си прави тест за бременност, след като дни наред се е чувства зле.

"Това звучи като историята за произхода на Фреди Крюгер", пошегува се един потребител в мрежата, докато бурни реакции заляха социалните медии след съобщението.

По време на така наречената "мисия за размножаване" са участвали приблизително 400 мъже. Според Бони Блу, всички те са били тествани за венерически болести предварително, тъй като събитието е било организирано без използване на предпазни средства. Според съобщенията, за разлика от предишните ѝ събития, фокусирани върху "боройката", основната цел на това последно събиране е била да зачене дете.

Твърди се, че тя е отложила първоначалната дата през януари за 7 февруари, за да се съобрази с пиковия си период на плодовитост и е дала приоритет на мъжете, които са най-нетърпеливи да станат бащи. За да увеличи максимално шансовете си за зачеване, Блу е предложила "бърз пропуск" към началото на седемчасовата опашка на мъже, за които е смятала, че имат "най-силните плувци".

"Притеснявах се, че ще се удавя от количеството течности, което бях планирала да консумирам и консумирах до края на деня. Исках мъжете, които най-много искаха да бъдат бащи, с най-силните плувци, да получат бърз пропуск към началото на опашката", разказа Блу в интервю за Us Weekly

Сега, във влог в YouTube, документиращ живота й, Бони сподели видеоклип, озаглавен "Бони Блу е бременна", с описанието "Мисията за размножаване на Бони Блу беше успешна!" Тя каза на зрителите:

"Гади ми се, имам главоболие, а когато казвам главоболие, имам предвид мега мигрена. Храните ме карат да се чувствам зле, но също така и някои храни, които искам да ям веднага, иначе ще ми стане зле."

Коментар в социалните мрежи пък зададе въпросът, който навярно всички искат да попитат: "Кой е бащата?"

След като се изкъпа и си сложи маска за лице, звездата за възрастни направи тест за бременност, признавайки, че се чувства "малко нервна". След това тя каза пред камерата, че тестът е положителен. По-късно Бони сподели кадри от медицинска клиника, където ултразвуков техник е потвърдил бременността.

Според Блу лекарят ѝ е казал, че е "едно бебе", а не близнаци, и е преценил, че зачеването е станало "преди 11, 12, 13 дни", което съвпада с датата на събитието с "400 мъже".

Съобщението предизвика смесица от хумористични реакции и ожесточена негативна реакция онлайн.

Един потребител шеговито попита: "КОЙ Е БАЩАТА? СЪОБЩЕНИЕТО ЗА БРЕМЕННОСТТА НА БОНИ БЛУ ПРЕДИЗВИКА "МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИН ОТ 5000" ИНТЕРНЕТ СРИВА!"

Друг написа: "Ами какво си мислеше, че ще се случи? Сега е време за любимата ми игра, т.е. Кой е таткото на бебето?"

"Това бебе ще се нуждае от PowerPoint презентация, озаглавена "Възможни бащи". Излизам от системата. Интернет спечели днес", пошегува се трети потребител на мрежата.

Блу твърди, че е събрала ДНК проби и данни за контакт от всички участници, докато е организирала събитието, за да идентифицира бащата или "победителя" чрез бъдещи тестове.

Новината, че е бременна, изненада мнозина, тъй като Бони вече е споделяла, че се е борила с дългосрочни проблеми с фертилитета и се е опитвала да зачене в продължение на няколко години с бившия си партньор Оливър "Оли" Дейвидсън преди раздялата им през 2023 г., но безуспешно.

"Опитвах се да забременея години наред с бившия си партньор и наистина, наистина се мъчих и трябваше да поема по пътя на ин витро. Така че бих искала да мога да кажа, че може би ще забременея; обаче не съм в позиция, в която мога да забременея по естествен път", сподели тя.

Освен това, във видеоклип в YouTube от февруари миналата година, Бони каза на документалния филмов режисьор Джош Лий Спунър:

"Никога, никога не бих излъгала, че съм бременна, смятам го за прекалено."