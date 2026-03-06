Лице без бръчки - 58-годишната Никол Кидман изглежда по-млада от всякога

Никол Кидман демонстрира невероятно гладкия си тен, докато присъства на премиерата на „Скарпета“ на площад „Ригал Юниън“ в Ню Йорк във вторник.
58-годишната носителка на „Оскар“ изглеждаше по-млада от всякога, когато се появи на червения килим в шикозен изцяло черен вид.
Тя демонстрира невероятния си стил в прозрачна черна пола, украсена с пера, която съчета с вталено черно сако.
Минималистичен грим подчерта безупречното ѝ лице без бръчки, което открадна вниманието.
Актрисата играе съдебен патолог в сериала на Amazon Prime Video, чиято премиера е на 11 март в стрийминг платформата.
Докато беше на червения килим, Кидман позира с колежката си Джейми Лий Къртис, на 67 години, която впечатли с черна копринена рокля.
