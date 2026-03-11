Дакота Джонсън се разголи в дебютната си кампания за Calvin Klein

Дакота Джонсън е дъщеря на Мелани Грифит и Дон Джонсън, а вторият ѝ баща е Антонио Бандерас. С такива имена около себе си, нищо чудно, че става актриса. Но името ѝ се завърта в световните хроники чак след ролята ѝ на Анастейжа Стийл в трилогията „50 нюанса сиво“, където се вижда не само талантът ѝ, но и цялото ѝ тяло. Голо.

Постепенно Джонсън успя да избяга от образа на уязвимата Анастейжа, която иска да изпита всеки аспект от тъмния сексуален свят на любимия си Крисчън Грей, създавайки много по-сериозни герои на големия и малкия екран. Сега обаче тя отново напомни за старта на кариерата си, дебютирайки в новата рекламна кампания на Calvin Klein, където позира по начин, по който само г-ца Стийл може.

36-годишната актриса застава пред камерата в доста оскъдно облекло, приветствайки пролетта. Новата колекция на Calvin Klein, която бе пусната в понеделник, 9 март, показва Джонсън в различни модели на марката, включително емблематичното бельо, сутиен, дънки с висока талия и по-обемен деним.

Сексапилните снимки, режисирани и направени от Гордън фон Щайнер, показват Дакота край басейна с черен сутиен, книга в скута си и на черно пиано, облечена само с дънки. Други кадри са поставили Джонсън върху билярдна маса, облечена само по бельо, и носеща само голямо дънково яке без нищо отдолу.

Източник: Tialoto.bg