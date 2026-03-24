Пол Маккартни разкри как с Джон Ленън са оправили отношенията си

Пол Маккартни разкри, че с Джон Ленън са поправили връзката си, като са започнали да обсъждат бащинството и печенето на хляб.

Ливърпулската четворка The Beatles се разпада през 1970 г., след голям световен успех, като се смята, че честите конфликти между великите Пол и Джон са сред причините за това.

Но сега 83-годишният изпълнител издаде как с Ленън отново са се сближили - години след края на групата. Двамата са били приятели от тийнейджъри, когато създават The Beatles.

Джон умира на 8-и декември 1980 г., след като е застрелян пред дома си в Ню Йорк от почитател. И Пол казва, че единствената утеха, която е намерил след смъртта на близкия си приятел, е в това, че двамата са успели да изгладят отношенията си.

Звездите започнали да си говорят за бащинството, след като през 1975 г. Джон Ленън се сдобива с втори син - Шон. Това е първото му дете от Йоко Оно.

"Накрая, ние, всъщност, можехме да си говорим един с друг, вместо да се караме... Беше повече бъбрене за това какво правим. Джон се сдоби с Шон, така че сега той беше бащата на малко бебе, така че говорихме за деца и домашни неща. Започнах да правя хляб и ставах сравнително добър, знаете, и започнах да говоря с него, и той каза: "О, да, аз правя хляб". Така че, общите неща, които имахме, бяха просто обикновените малки домашни неща. Някак беше мирно. Беше приятно, че имахме това като общо нещо. И вече не се карахме. Така че, отивах и го посещавах, и имахме малко взаимодействие, и същото беше с Джордж и Ринго. Всичко ставаше доста по-приятно", разкри певецът в "The Man on the Run".

Какво още разкри той четете в teenproblem.net