Тенденции при бижутата за пролетта

Скоро посрещнахме пролетта. И както всеки може да се досети, с промяната на сезоните - идват и нови тенденции. Бижутата са прекрасни допълнения към визията - могат да ни направят по-елегантни, да демонстрираме вкуса и характера си с тях, да разчупят по-обикновените дрехи. Ето какви са тенденциите при тях през пролетта, според американското издание на "Cosmopolitan".

Дълги колиета с талисман

Дългите гердани и колиета се завърнаха още преди няколко сезона, през 2025 г. бяха модерни и сега остават хитови. Те бяха актуални през 90-те и в началото на века. Приличат повече на гердани от магазини за сувенири, които си купуваме на почивки, но всъщност вече стоят стилно и могат да се носят не само в ежедневието и на ваканции, а и на официални събития. Може да са кожени верижки с талисман, синджири с талисман и т.н. Талисманите обикновено са животни, сърца, луна, интересни геометрични форми.

Медальон

Още едно завръщане от 90-те и началото на века. Подобно на дългите гердани с талисмани, и медальоните се завръщат. Традиционно, те също са по-дълги и висят надолу по дрехите. Но има една особеност - отварят се и в тях може да сложите специална малка снимка, или пък просто да има изписани определени думи, числа, цитати; да е изобразено нещо важно за вас. Винтидж мода и носталгия - така може да бъде определено завръщането на медальоните. Идеални за сантименталните и чувствителни дами.

