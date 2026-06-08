Рецептата Dnes: Традиционното гръцко ястие Клефтико

Клефтико е едно от традиционните гръцки ястия. Името му идва от гръцките бунтовници по време на османското владичество, които крадели агнета и ги готвели в заровени ями, за да не се вижда димът.
Днес се приготвя бавно в фурната, увито в хартия за печене (или алуминиево фолио), което запечатва всички аромати и прави месото невероятно крехко и сочно. Прави се с агнешко, картофи, чесън, лимон и ароматни билки.
Необходими продукти (за 4–6 порции)
1,5–2 кг агнешко месо (бут или плешка)
5–6 средни картофа
2–3 чушки
1–2 червени лука
4–6 скилидки чесън
100–150 г сирене (кефалотери, гравера или фета, на кубчета – по желание)
½ чаша зехтин
Сок от 1–2 лимона
½ чаша бяло сухо вино
2 с.л. сушен риган
1–2 стръка пресен розмарин (или 1 ч.л. сушен)
2 дафинови листа
Сол и черен пипер на вкус
Пригответе си и хартия за печене или фолио.
Начин на приготвяне
Нарежете агнешкото на големи парчета или оставете цял бут/плешка.
В купа смесете зехтина, лимоновия сок, смачкания чесън, ригана, розмарина, сол, пипер и виното. Мариновайте месото най-малко 2 часа, най-добре една нощ в хладилника.
Нарежете картофите на едри парчета, лука на филии, чушките на ивици. Подправете зеленчуците със сол, пипер, малко зехтин и риган. В голям лист хартия за печене сложете зеленчуците на дъното. Отгоре подредете агнешкото месо, добавете дафиновите листа, кубчетата сирене и останалата марината.
Затворете добре пакета – краищата трябва да са добре запечатани, за да не излиза парата. Поставете в тавичка.
Печете в предварително загрята фурна на 160–170°C около 3–3,5 часа (или на 150°C за 4 часа за още по-крехко месо). В последните 20–30 минути можете да отворите хартията, за да се запече леко месото.
Сервирайте горещо направо от пакета, с прясно хлебче и салата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.