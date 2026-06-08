Рецептата Dnes: Традиционното гръцко ястие Клефтико

Клефтико е едно от традиционните гръцки ястия. Името му идва от гръцките бунтовници по време на османското владичество, които крадели агнета и ги готвели в заровени ями, за да не се вижда димът.

Днес се приготвя бавно в фурната, увито в хартия за печене (или алуминиево фолио), което запечатва всички аромати и прави месото невероятно крехко и сочно. Прави се с агнешко, картофи, чесън, лимон и ароматни билки.

Необходими продукти (за 4–6 порции)

1,5–2 кг агнешко месо (бут или плешка)

5–6 средни картофа

2–3 чушки

1–2 червени лука

4–6 скилидки чесън

100–150 г сирене (кефалотери, гравера или фета, на кубчета – по желание)

½ чаша зехтин

Сок от 1–2 лимона

½ чаша бяло сухо вино

2 с.л. сушен риган

1–2 стръка пресен розмарин (или 1 ч.л. сушен)

2 дафинови листа

Сол и черен пипер на вкус

Пригответе си и хартия за печене или фолио.

Начин на приготвяне

Нарежете агнешкото на големи парчета или оставете цял бут/плешка.

В купа смесете зехтина, лимоновия сок, смачкания чесън, ригана, розмарина, сол, пипер и виното. Мариновайте месото най-малко 2 часа, най-добре една нощ в хладилника.

Нарежете картофите на едри парчета, лука на филии, чушките на ивици. Подправете зеленчуците със сол, пипер, малко зехтин и риган. В голям лист хартия за печене сложете зеленчуците на дъното. Отгоре подредете агнешкото месо, добавете дафиновите листа, кубчетата сирене и останалата марината.

Затворете добре пакета – краищата трябва да са добре запечатани, за да не излиза парата. Поставете в тавичка.

Печете в предварително загрята фурна на 160–170°C около 3–3,5 часа (или на 150°C за 4 часа за още по-крехко месо). В последните 20–30 минути можете да отворите хартията, за да се запече леко месото.

Сервирайте горещо направо от пакета, с прясно хлебче и салата.