Гюров се завърна в политиката след концерти и маратони, пита Радев: Кой пази децата?

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров отправи серия от въпроси към премиера Румен Радев за реакцията на институциите при инцидента с деца от еврейски произход, настанени в хотел у нас.

В публикация във Facebook Гюров твърди, че група с неонацистки убеждения се е събрала пред хотела, опитала се е да влезе в сградата, блокирала е входа и е скандирала нацистки лозунги пред 15-годишни деца, пристигнали на посещение от Италия.

"Кой пази децата?"

По думите му децата са били инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си, докато навън се е разигравала напрегнатата ситуация.

"Това се случва в страната, спасила своите евреи", посочва Гюров.

Бившият служебен премиер поставя въпроса защо, след като полицията първоначално е разпръснала събралите се пред хотела хора, те са успели да се върнат в по-голям брой и да продължат действията си.

Той пита още защо участниците не са били задържани още при първата намеса на полицията и колко време децата са останали в страх дали ще бъдат защитени.

Въпроси към МВР

Гюров настоява да стане ясно кой полицейски ръководител е отговарял за овладяването на ситуацията, дали се проверяват действията на служителите, изпратени на място, както и дали е образувано производство за престъпление от омраза.

Той поставя и въпроса защо случаят не фигурира в информационния бюлетин на МВР.

"Невписването на един случай не го прави по-малко реален или неслучил се. Само поражда още един въпрос - защо българските граждани научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава?", пише Гюров.

"Тези деца не носят отговорност"

Според него децата не трябва да бъдат поставяни в подобни ситуации независимо от политическите конфликти.

"Можем да спорим за правителства, войни и политика, но тези деца не носят отговорност за решенията на някое правителство. Точно както българските деца не носят отговорност за решенията на нашето", отбелязва той.

В публикацията си Гюров отправя въпрос към премиера Румен Радев дали би очаквал незабавна намеса, арести и гаранции за сигурността, ако подобен инцидент се беше случил с български деца в Италия.

В заключение той заявява, че "българите обичаме най-много от всичко своите деца" и настоява да бъде потърсена отговорност от хората, които е трябвало да ги защитят.