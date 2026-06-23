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Голямо щастие в семейство Рамзи: знаменитият шеф ще става дядо

Дъщеря му Холи обяви, че е бременна

23.06.2026 | 18:52 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Една от най-обичаните знаменитости в света на кулинарията има нов повод за радост. Гордън Рамзи, известен със своя перфекционизъм и безкомпромисен характер в кухнята, скоро ще добави още една важна роля към богатата си биография – тази на дядо.

Щастливата новина беше споделена от дъщеря му Холи Рамзи, която обяви, че очаква първото си дете от своя партньор – олимпийския шампион по плуване Адам Пийти. Двамата не скриха вълнението си и разкриха новината с трогателни снимки, които бързо събраха хиляди поздравления от фенове и приятели.

„Бебе Рамзи-Пийти идва през декември 2026“, написа 26-годишната Холи под снимка с Пийти, на която двамата се гледат един друг и държат наедрялото ѝ коремче. 

„Нямаме търпение да се запознаем с нашето малко момиченце“, допълни бъдещата майка. 

Това ще е второ дете за Адам Пийти, който вече е баща на 5-годишния Джордж, когото споделя с бившата си приятелка Ейриан Мънро.

Новината предизвика истинска вълна от положителни реакции в социалните мрежи, където почитателите на звездното семейство побързаха да изразят радостта си. За Гордън Рамзи това ще бъде първото внуче – събитие, което без съмнение бележи нова и особено емоционална глава в живота му.

Самият шеф-готвач сподели своето вълнение, коментирайки публикацията на дъщеря си.

„Поздравления и за двама ви, изпращам ви много любов. Татко“, написа той. „Ще бъда един много развълнуван дядо, особено тази Коледа“. 

По-малката сестра на Холи, Тили Рамзи, също се включи в коментарите, пишейки „Най-хубавата новина“. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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