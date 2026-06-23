Колко струва семейният скандал? Бруклин Бекъм прибра впечатляващ хонорар

Бруклин Бекъм е получил поне 1 милион долара за рекламата си на DoorDash, в която се шегува с продължаващия конфликт в семейството си, твърдят източници на Page Six.

Най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм беше подложен на сериозна критика в социалните мрежи заради рекламата, в която намеква, че гледа Световното първенство по футбол у дома, за да избегне среща със семейството си, и раздава билетите си на други хора.

„Вероятно се чудите защо гледам Световното първенство по футбол 2026 от вкъщи. Не че нямам билети“, казва той във видеото. „Просто... историята е дълга.“

След като кратък откъс от рекламата се появи онлайн по-рано тази седмица, източник, запознат със ситуацията, коментира пред Page Six:

„Да направиш реклама, базирана на отчуждението от семейството си, сякаш е шега, при положение че близките му са съкрушени, а сестра му, баба му и дядо му страдат, е ужасно.“

Въпреки негативните реакции DoorDash публикува пълната версия на рекламата, в която 27-годишният Бруклин подарява билетите си на куриер.

„Тези могат да отидат при някой друг“, казва той. „Нека ги използва за нещо забавно.“

Според източник, близък до Бруклин, рекламата е „малко евтина“, но вероятно му е донесла около 1 милион долара. „Всичко, което му носи пари, е добре. Това показва, че марката му е жива и се развива“, казва източникът.

Експертът по брандинг Ана Анджелич, автор на бюлетина The Sociology of Business, смята, че кампанията е успешен ход за DoorDash.

„Това е добра реклама. Докосва се до нещо, което всички разбират – всяко семейство има свои конфликти. Освен това е Световно първенство, намесено е едно от най-известните имена във футбола и моментът е подбран перфектно. Това е победа за DoorDash“, казва тя.

Според източници обаче семейството на Бекъм не е намерило рекламата за особено забавна.

Някои дори виждат противоречие между сегашното поведение на Бруклин и изявленията му от началото на годината. Тогава той публично обвини родителите си, че се опитват да разрушат брака му с Никола Пелц и заяви, че двамата искат единствено „спокойствие, лично пространство и щастие“.

„Бруклин твърди, че иска спокойствие и дистанция от семейството си, а сега се опитва да печели от тази история“, коментира източникът.

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Източник: Tialoto.bg