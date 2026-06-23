Холивуд загуби легенда: почина човекът зад „Приятели“, „Бар Наздраве“ и „Уил и Грейс“

Всички знаем емблематичните телевизионни двойки като Рос и Рейчъл, Сам и Даян, Уил и Грейс, Шелдън и Ейми. Но знаете ли кой всъщност стои зад тяхното създаване?

Известният телевизионен режисьор Джеймс Бъроуз е отговорен за раждането на тези незабравими екранни любови, които остават емблема на ситкома и до днес. Именно затова и новината за неговата смърт разтърси не само зрителите, но и част от неговите бивши колеги.

През уикенда бе потвърдено, че Бъроуз е починал на 85-годишна възраст. Новината бе потвърдена от семейството му, което съобщи, че той е издъхнал спокойно, заобиколен от близките си.

В продължение на повече от пет десетилетия Бъроуз оставя незаличима следа в телевизионната индустрия. Той е сред създателите на култовия сериал „Бар Наздраве“ и режисира стотици епизоди на продукции като „Приятели“, „Уил и Грейс“, „Фрейзър“, „Теория за големия взрив“ и много други. По време на кариерата си работи по над 1000 телевизионни епизода и печели 11 награди „Еми“.

„Честваме необикновения живот и трайното наследство на Джеймс „Джими“ Бъроуз, който почина мирно днес, заобиколен от любящото си семейство“, споделиха близките на Бъроуз в изявление пред медиите. „В продължение на повече от пет десетилетия Бъроуз беше един от най-влиятелните и обичани режисьори в историята на телевизията. Като легендарен режисьор, ментор и творческа сила, той помогна за оформянето на поколения комедия и донесе неизмерима радост на публиката по целия свят“.

Близките на режисьора изтъкват, че през годините Бъроуз е работил по повече от 1000 епизода в телевизията и е изиграл ключова роля в създаването на някои от най-емблематичните сериали, включително „Шоуто на Мери Тайлър Мур“, „Такси“, „Бар Наздраве“, „Фрейзър“, „Приятели“, „Уил и Грейс“ и „Теория за големия взрив“, както и много други.

„Но освен със забележителните си постижения, Бъроуз ще бъде запомнен с нещо още по-голямо: неговата доброта, щедрост и непоколебима вяра в хората около него. Той притежаваше рядката способност да прави всички по-добри и беше известен с това, че запомняше по име всеки човек, когото срещаше, карайки колегите си на всяко ниво да се чувстват видени, ценени и признати“, продължава изявлението.

„Бъроуз разбираше, че великата комедия не се осланя само на смеха. Тя съдържа в себе си човечност, връзки и истина. Това разбиране се превърна в основа на неговата кариера, която завинаги промени телевизията“, пишат още близките на режисьора. „Неговото влияние ще продължи да се усеща през поколения чрез безбройните артисти, които той вдъхнови, историите, за чието разказване помогна, и милионите хора, чийто живот беше осветен от неговата работа“.

Изявлението завършва с „Но най-вече Бъроуз беше отдаден съпруг, баща и дядо“.

Режисьорът оставя след себе си съпругата си Деби, четирите си дъщери и седемте си внуци.

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Източник: Tialoto.bg