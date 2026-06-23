Оливия Уайлд издаде защо с Джейсън Съдейкис са се разделили

Оливия Уайлд проговори за раздялата си с Джейсън Съдейкис. 42-годишната актриса осъзнала, че връзката им е приключила по време на парти за своя рожден ден.

Тя и 50-годишният актьор бяха заедно от ноември 2011 г. до 2020 г. През 2013 г. те дори се сгодиха, но така и не стигнаха до сватба.

Двамата имат 12-годишен син Отис и 9-годишна дъщеря Дейзи.

"Помня датата, защото беше моят рожден ден. Беше март 2020 г., 10-и март. Джейсън и аз преминавахме през тежък период от известно време. Ние имахме наистина неравно, неравно пътуване. Аз казах: "Взе ли ми подарък за рожден ден?". И той каза: "Какво да ти взема, Оливия? Аз не те познавам". И той не грешеше. Ние вече не се познавахме. Беше доста тежко. И това ни доведе на място, на което си казвахме: "ОК, това приключи. Ние ще прекратим това"", разказа звездата в подкаста "Call Her Daddy".

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