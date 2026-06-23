Сезонът на Рака е тук, ето какво ни очаква

Сезонът на Рака е тук. Той започна на 22-и юни и продължава до 22-и юли. С него идва и лятото. Сега сме окуражени да забавим темпото, да слушаме какво ни казват емоциите и чувствата, да преоткрием ценността на искрените връзки и отношения. Сезонът на водния знак измества фокуса ни върху семейството, дома, спомените и нуждата да се чувстваме в безопасност. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Сезонът на Рака ги окуражава да забавят темпото и да отделят повече време на своя личен живот. Може да усетят нуждата да организират наново семейните връзки и да намерят по-здравословен баланс между работата и личния живот. Нека приемат, че не всичко може да бъде разрешено чрез незабавни действия.

Телец

Разговорите стават по-дълбоки и по-смислени сега. Това е правилният период да разрешат и изяснят всякакви неразбирателства, да се свържат отново с важни хора или да стартират креативен проект. Сега думите им носят повече тежест и значение. Да ги използват мъдро.

Близнаци

След няколко забързани и луди седмици, фокусът им се измества върху ресурсите им и чувството на сигурност, безопасност. Може да обмислят наново връзката си с парите или да съберат яснота относно инвестициите - и финансови, и емоционални. Ще разберат кои наистина си струват.

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