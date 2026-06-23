Спектакълът "100 години Георги Парцалев" - холограми, смях и музика

Спектакълът "100 години Георги Парцалев" е израз на почитта на трупата на Сатиричен театър към един от най-обичаните български актьори, свързал творчеството си със Сатирата.

Премиерата мина успешно, а ние сме доста развълнувани. Това е една емблематична личност за Сатиричния театър и хората много бяха впечатлени от това, което видяха. То не е своеобразно шоу, а огромен спомен за Парцалев", каза актрисата Албена Михова в студиото на "България сутрин".

В спектакъла са вкарани и нови технологии.

"Има холограми. Част от компонентите на спектакъла включваха нови скечове през неговия образ, което беше любопитно за публиката. То е шоуспектакъл, но с голямо уважение и голяма почит към тази емблематична личност на българската култура", коментира актьорът Александър Григоров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Зрителите са останали впечатлени и от бенда с жива музика.

"Имаше холограми на Татяна Лолова, заедно с бенда холограмите пееха песни. Хората не очакваха да видят такова нещо. Образите оживяват, виждаш ги как се навеждат, как пеят. Има и нови скечове, но има и такива, които са от тяхно време. Има и скеч с холограмата на Георги Парцалев", допълни Михова.

Двамата смятат, че хуморът с времето търпи промяна.

"Чувството за хумор се променя във връзка с живота, който се живее - винаги има неща, които са по-отчетливи", отбеляза Григоров.

"Днес хуморът е много по-различен, хората вече се смеят на съвсем по-лековерни неща, докато хуморът преди е бил много по-смислен, много по-уважителен. Пиесите, които са се поставяли, са ти казвали много повече от това, което виждаш и чуваш. Сатириците са били много по-интелигентни", добави Албена Михова.

"За да бъдеш сатирик или комедиен актьор, ти си надградил драмата. Парцалев е незаменим актьор, който липсва на своята публика. Трябва да се припомня на хората, за да знаят какъв е бил хуморът преди и какъв е сега, защото той е много по-различен", категорична е актрисата.

А на премиерата е имало и доста млади хора.

"Театърът се прави за публиката, иначе в противен случай в салона нямаше да има 400 седалки. С помощта на технологиите успяхме да сбъднем една мечта на Парцалев - да изиграе Дон Кихот", подчерта Александър Григоров.

А трупата ще тръгне и на малко турне, като на 26 юни ще бъдат в Пловдив, 1 юли - Враца, 2 юли - Кюстендил, а на 3 юли - Перник.