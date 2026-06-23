Майка от Алабама кръсти новороденото си... Xfrgolszzzxy

Майка от Алабама опита да кръсти новородената си дъщеря със “звучното име” Xfrgolszzzxy, което, според нея трябва да се произнася "Zurf-golz-ee”. Желанието на майката предизвика онлайн дискусии. Младата майка споделя, че болничният персонал е отказал да приеме името на бебето, съобщават американските медии.

Това отново разпали дебата за това докъде трябва да се стига на родителите, когато кръщават децата си.

Жената от Алабама се обърна към социалните медии, след като посрещна дъщеря си миналата седмица, твърдейки, че умишлено е избрала нетрадиционно име, което според нея ще помогне на детето ѝ да се отличи.

Младата майка се оплака в платформата Reddit. “Сблъсках се с нещо странно и честно казано не съм сигурна какво да правя. Момичето ми се роди миналата седмица тук, в Алабама, и избрахме уникално име, което означава много за нас: Xfrgolszzzxy (казваме го като Zurf-golz-ee). Знам, че е различно и това беше цялата идея”, пише майката и добавя:

"Не съм израснала с много хора и винаги съм чувствала, че хората ме гледат с пренебрежение заради това откъде съм и името, което имам. Исках нещо специално за дъщеря си. Освен това, баща ми е сърфист, така че исках да включа това име в името ѝ".

Името доведе до спор

Но това, което тя очаквала да бъде рутинна процедура за издаване на акт за раждане, бързо се превърнало в спор.

Според майката, регистратор в болницата се спрял, след като видял предложеното име, преди да даде неочакван отговор.

"Съжалявам, но имената не могат да започват с X, последвано от съгласна. Това не е позволено в Алабама", казал служител от болницата.

Жената каза, че веднага е оспорила твърдението.

"Попитах я дали може да ми покаже къде пише това, а тя просто посочи тази голяма папка и промърмори нещо за стандартите за именуване. Тя не можа да ми даде директен отговор. Опитах се да се обадя в окръжния офис по-късно същата седмица и получих почти същото. Казаха, че името ни не „отговаря на системните изисквания“, но не можаха да кажат точно защо. Поне ми обещаха да го проучат", споделя родилката.

Разочарована от процеса, майката твърди, че името отговаря на държавните правила, защото съдържа само стандартни английски букви.

"Начинът, по който аз виждам това - името използва само английски букви, без цифри, без емоджита, без странни акценти или каквото и да било. Проверих правилата на Алабама и всичко, което пише, е, че имената трябва да се съставят с букви от английската азбука, тирета или апострофи. Това е всичко".

Тя каза, че служителите са ѝ казали, че ще трябва или да избере друго име, или да предприеме съдебни действия.

"И така, сега ни казват или да изберем друго име, или да го оставим празно и да се обърнем към съда, за да „подадим петиция“ за него. Нямам пари или време да се боря с държавата, само за да кръстя собственото си дете.“