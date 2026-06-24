Бруклин Бекъм яко се изгаври с Дейвид и Виктория (ВИДЕО)

Бруклин Бекъм е получил около 1 милион долара за нова реклама на DoorDash, която изглежда открито се подиграва с продължаващата драма между него и известните му родители Дейвид и Виктория Бекъм.

В рекламата, която беше пусната миналата седмица, 27-годишният Бекъм казва: "Вероятно се чудите защо гледам Световното първенство по футбол през 2026 г. от вкъщи... Дълга история."

Финият намек (или не чак толкова) към обтегнатите му отношения със семейството веднага беше разчетен от зрителите. Според Daily Mail Бруклин е получил от DoorDash за рекламата 994 000 долара.

Разширена версия на видеото, пусната на 17 юни, допълнително засили критиките. Няколко дългогодишни негови поддръжници в Instagram го обвиниха, че печели пари от личен семеен конфликт.

"Тези могат да отидат при някого... другиго", казва той на служител на компанията, докато му подава плик с билети за Световното първенство. След това добавя: "Хей, сложи ги на някое забавно място!"

Реклама, която не е приета добре в Лондон

Според публикации рекламата е била посрещната много зле от семейството му в Лондон. Източници, цитирани от The Sun, твърдят, че Дейвид и Виктория Бекъм са били дълбоко разстроени от този ход.

"Да направиш реклама, на гърба на такъв разрив със семейството, сякаш е шега, докато близките му са съсипани, а сестра му и бабите и дядовците му са неутешими", коментира източник.

Друг източник посочва пред Page Six противоречието в поведението на 27-годишния Бруклин: "Бруклин твърди, че иска мир и личен живот и не иска да има нищо общо със семейството си - а сега се опитва да изкара пари от всичко това."

Наблюдатели отбелязват също, че Бруклин трудно може да бъде определен като човек, който има нужда от пари. Личното му състояние се оценява на около 10 млн. долара, а съпругата му, актрисата Никола Пелц, според публикации получава месечна издръжка от 1 млн. долара от баща си - милиардера Нелсън Пелц. Заради тази финансова сигурност критиците смятат, че рекламата е била по-малко заради хонорара и повече като публичен израз на недоволство към родителите му.

Семейното напрежение

Рекламата се появи по време на откриващия уикенд на Световното първенство през 2026 г. - на фона на задълбочаващия се разрив в семейството. Докато Дейвид и Виктория гледаха първия мач от турнира в Лос Анджелис, Бруклин остана в Ню Йорк.

По същото време Харпър, по-малката сестрата на Бруклин, беше забелязана да посещава дома му в Бевърли Хилс, но си тръгна, без да го види.

По-късно Бруклин и Никола заподозрели, че посещението е било предварително изчислен PR ход, организиран от лагера на родителите му. Източник, близък до семейство Бекъм, отрича това твърдение, като определя обвинението като "изключително тъжно" и настоява, че Харпър просто е тъгувала за по-големия си брат.

Семейният разрив официално стана публичен през януари, когато Бруклин публикува изявление от шест страници. В него той обвини родителите си, че поставят "бранда Бекъм" над неговото благополучие и активно се месят в брака му.

Въпреки че многократно е заявявал желанието си да се дистанцира от фамилното име, почти всички самостоятелни начинания на Бруклин - от поредицата му "Готвим с Бруклин" ("Cookin' With Brooklyn") и марката му люти сосове Cloud23 до последното партньорство с DoorDash - разчитат силно на славата на фамилията... от която той твърди, че бяга. Този филм сме го гледали.