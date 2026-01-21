Дейвид Бекъм с първи коментар за семейната вражда: Децата правят грешки ВИДЕО

Сър Дейвид Бекъм проговори за първи път, след като синът му, Бруклин, публично атакува семейството си в поредица от публикации в Instagram. Легендата на Висшата лига и националния отбор на Англия призна, че децата му са "допуснали грешки" в социалните мрежи.

"Трябва да позволите на децата си да правят грешки", заяви футболната легенда в ново интервю за социалните медии, часове след като Бруклин направи яростно изявление за семейната си вражда.

На живо във финансовото предаване Squawk Box на CNBC във вторник, 50-годишният Дейвид каза:

"Винаги съм говорил за социалните медии и силата им... За добро и за лошо. Това, до което децата имат достъп в днешно време, може да бъде опасно. Но аз лично, особено с децата си, открих, че го използвам по правилните причини. Успях да използвам платформата си за моите последователи, за УНИЦЕФ. И тя беше най-големият инструмент, за да информирам хората какво се случва с децата по света. Опитах се да направя същото с децата си, за да ги образовам. Те правят грешки, но на децата е позволено да правят грешки. Така се учат. Това се опитвам да науча децата си - понякога трябва да им позволиш да правят тези грешки."

Водещият Андрю Рос Соркин попита:

"Постоянно сте в центъра на вниманието и сте в заглавията. От гледна точка на вашето собствено психично здраве, по-лесно ли е във Великобритания или в САЩ?"

Без да споменава директно сина си, Дейвид отговори:

"Колебая се, обичам да живея и на двете места. Обичам страната си, обичам мястото, където съм израснал, но винаги съм искал да живея в Америка и обичам Америка... Имам късмета да прекарвам много време и на двете места."

Думите му дойдоха, след като 26-годишният Бруклин публикува в Instagram изявление в шест истории в Instagram, в което настоява, че не желае да се помирява със семейството си и се застъпва за себе си "за първи път в живота си".

Бруклин и 31-годишната му съпруга Никола Пелц са в центъра на острото разделение, което доведе до това, че те пренебрегнаха всички значими семейни тържества през последните месеци, включително 50-ия рожден ден на баща му Дейвид и рицарското му звание.

Президентът и съсобственик на Интер Маями CF Дейвид се присъедини към главния изпълнителен директор на Bank of America Брайън Мойнихан в Squawk Box, за да обсъдят най-новите пазарни тенденции, състоянието на икономиката, заплахата от мита на президента Тръмп, глобалната спортна програма на Bank of America "Sports with Us", партньорството с Дейвид Бекъм като неин посланик и други.

Интервюто беше публикувано малко след момента, в който Дейвид неловко игнорира въпросите за експлозивния залп на сина Бруклин към семейството му, докато присъства на Световния икономически форум в Давос.

Докато позираше за селфита с фенове, репортер от Sky News извика:

"Дейвид, имаш ли съобщение за Бруклин тази сутрин?" което накара червеноликия спортист бързо да се обърне на пети и да излезе.

Докато Дейвид се отдалечаваше, последва нов въпрос:

"Дейвид, разочарован ли си, че семейните ви въпроси се разпространяват публично?"

Той отново отказа да отговори, а след това изглеждаше уморен и се мъчеше да се усмихне минути преди това, докато участваше в интервю за подкаст за последния епизод на Радио Давос, наречено "Преосмисляне с научния автор Адам Грант".

Годишната среща в Давос започва с декларираното мото "подобряване на състоянието на света", а тазгодишната тема е "духът на диалога".