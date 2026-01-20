Бруклин с тежки обвинения към семейство Бекъм, извади кирливите ризи СНИМКИ

Отдавна в публичното пространство се въртят слухове за напрежение около семейство Бекъм и по-конкретно за отношенията между Бруклин Пелц Бекъм и родителите му, както и за мястото на съпругата му Никола Пелц Бекъм в тази семейна картина. Досега всичко беше в зоната на намеци и коментари от източници, но този път скандалът се взриви директно от първо лице. В серия от публикации в Instagram Story, Бруклин разказва своята истина и изобщо не си спестява критиките по адрес на родителите му.

"Мълчах с години и направих всичко възможно тези неща да останат лични", пише той.

По думите му, обаче, родителите му и техният екип "продължили да ходят при пресата, което го оставило без избор освен да говори сам и да каже истината за само част от лъжите, които са били публикувани".

Бруклин е категоричен: "Не искам да се помирявам със семейството си. Никой не ме контролира - за първи път в живота си заставам зад себе си."

Той описва как, според него, през целия му живот родителите му са контролирали наративите в пресата за семейството им, а "показните публикации в социалните мрежи, семейните събития и неавтентичните отношения" са били част от средата, в която е израснал.

"Наскоро видях със собствените си очи докъде стигат, за да поставят безброй лъжи в медиите - най-често за сметка на невинни хора - само и само да запазят собствената си фасада", твърди той, преди да добави: "Но вярвам, че истината винаги излиза наяве."

В следващите части от публикациите си Бруклин разказва конкретни ситуации, които според него са започнали още преди сватбата му и не са спрели. Той твърди, че родителите му многократно са се опитвали да разрушат връзката му, а майка му в последния момент се отказала да направи роклята на Никола, която била много развълнувана да носи нейния дизайн, което я принудило спешно да търси друга рокля.

Бруклин твърди още, че седмици преди големия ден родителите му многократно го притискали и се опитвали да го "подкупят" да подпише документ, с който да се откаже от правата върху името си - нещо, което според него би засегнало него, съпругата му и бъдещите им деца. По думите му те настоявали подписът да бъде сложен преди датата на сватбата, за да се задействат условията на сделката. Той отказал, а оттогава отношението към него вече не било същото.

В публикациите има и детайл от сватбената организация: Бруклин твърди, че майка му стигнала дотам да го нарече "зъл", защото той и Никола решили да сложат на тяхната маса бавачката му Сандра и бабата на Никола, понеже и двете били без съпрузите си. По думите му и родителите и на двамата имали собствени маси - на еднакво близко разстояние до тяхната.

Той описва и как вечерта преди сватбата членове на семейството му му казали, че Никола "не е кръв" и "не е семейство". След момента, в който започнал да се защитава пред близките си, твърди, че последвали "безкрайни атаки" от родителите му, както насаме, така и публично, които били изпращани към медиите по тяхна заръка. Според него дори братята му били "изпратени" да го нападат в социалните мрежи, преди впоследствие да го блокират от нищото миналото лято.

Един от най-тежките епизоди, които описва, е свързан с първия му танц със съпругата му. Бруклин твърди, че майка му "отмъкнала" момента, планиран седмици по-рано като романтичен танц на любовна песен.

Пред около 500 гости Марк Антъни го извикал на сцената - мястото, където по програма трябвало да бъде танцът му с Никола, но вместо това майка му го чакала, за да танцува с него. По думите му тя танцувала "много неприлично" пред всички.

"Никога през живота си не съм се чувствал по-неловко или по-унизен", пише той и добавя, че двамата с Никола искали да подновят клетвите си, за да създадат нови спомени от сватбения си ден, "които носят радост и щастие, а не тревожност и срам".

Бруклин твърди още, че Никола е била системно неуважавана от семейството му, независимо колко са се опитвали да бъдат едно цяло. По думите му майка му многократно канела жени от неговото минало в живота им по начин, който ясно целял да направи и двамата неудобно.

Той дава и пример с пътуване до Лондон за рождения ден на баща му: въпреки че отишли там, според него цяла седмица били отблъсквани, докато чакали в хотела си и се опитвали да организират време насаме. Твърди, че баща му отказвал всички опити, освен ако не става дума за голямото парти със стотина гости и камери "на всеки ъгъл". Когато накрая се съгласил да го види, условието било Никола да не бъде с него.

"Беше шамар в лицето", пише Бруклин.

После добавя, че когато семейството му пътувало до Лос Анджелис, те изобщо отказали да се видят с него.

В друг пасаж Бруклин атакува ценностите на семейството си и начина, по който според него се измерва "любовта" в тяхната динамика: "Семейството ми поставя публичната промоция и рекламните партньорства над всичко. Брандът Бекъм е на първо място."

Той твърди, че семейната "любов" се определя от това колко публикуваш в социалните мрежи или колко бързо зарязваш всичко, за да се появиш и да позираш за семейна фотосесия - дори когато това е за сметка на професионалните ви ангажименти. Според него с години са правили точно това. Появявали са се и са "подкрепяли" всяко модно ревю, всяко парти и всяка прес-активност, за да покажат "перфектното семейство". Но когато Никола поискала подкрепата на майка му, за да бъдат спасени кучета по време на пожарите в Лос Анджелис, майка му отказала.

Бруклин коментира и твърдението, че Никола го контролира: "Наративът, че съпругата ми ме контролира, е напълно обърнат."

Той казва, че през по-голямата част от живота си е бил контролиран от родителите си и че е израснал със "смазваща тревожност". А след като се отдръпнал от семейството си, тази тревожност изчезнала.

"Всяка сутрин се будя благодарен за живота, който избрах, и намерих мир и облекчение. Всичко, което искаме, е мир, личен живот и щастие за нас и бъдещото ни семейство", пише той.

Снимки: Официален профил в Instagram 1 / 6 / 6