Виктория Бекъм съсипана след разкритията на сина си Бруклин

Виктория Бекъм е съсипана, след като най-големият им син с Дейвид Бекъм, Бруклин Бекъм, публикува в Instagram становището си за семейния разрив. Бруклин и съпругата му Никола Пелц не са в добри отношения със сем. Бекъм вече почти година. Те пропуснаха партита за юбилея на Дейвид през миналата пролет, както и рождения ден на Вики и други семейни сбирки.

В началото на седмицата Бруклин най-сетне проговори за влошените отношения, като каза, че родителите му не уважават съпругата му и отдавна се опитват да ги разделят.

Освен това, 26-годишният готвач твърди, че майка му Виктория Бекъм провалила първия му танц с Никола на сватбата им през април 2022 г.

"Моята майка си присвои първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран от седмици - за романтична любовна песен. Пред всичките ни 500 сватбени гости, Марк Антъни ме извика на сцената, когато по график трябваше да бъде моят романтичен танц със съпругата ми, но вместо това, майка ми ме чакаше, за да танцува с мен. Тя танцува много неприлично с мен пред всички. Никога не съм се чувствал толкова некомфортно и унижен в целия ми живот", написа той.

Покрай тези признания в социалните мрежи се появиха доста мемета и шеги относно това как Виктория е танцувала със сина си. И явно тя е засрамена.

Източник на "The Sun" посочва, че Пош Спайс е разстроена от циркулиращите мемета.

"Виктория е наистина засрамена сега, когато ѝ се подиграват онлайн, просто е опустошително за нея", казва източникът.

