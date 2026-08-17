Емили Ратайковски с доза секси снимки от лятото си

Емили Ратайковски продължава да показва перфектен външен вид. В края на миналата седмица 35-годишната моделка публикува в профила си в Instagram нова доза кадри от лятото си. И за пореден път удиви своите последователи.

Виждаме как звездата лежи на плажа и се пече, като е в компанията на сина си Силвестър Аполо-Беър. Емили е по изрязан бански от 2 части, който чудесно разкрива стройната ѝ фигура. Тя е закрила главата си с шапка.

Манекенката е качила и друга секси снимка. Там е в кухня, по бял панталон на черни точки и тъмносиньо горнище на бански на бели точки. Едрогърдата брюнетка отново впечатлява със своята визия.

Виждаме и селфи на лодка, на което Емили носи специални плувни очила и кафяво горнище на бански. На друга снимка пък звездата се излежава на лодката, като отново е по изрязан бански в кафяво.

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