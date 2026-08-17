Хали Бери се пусна да празнува 60-и рожден ден без... сутиен

Хали Бери имаше юбилей през миналата седмица, но феновете са съгласи, че годините изобщо не ѝ личат.

Актрисатаа навърши 60 години в петък - 14-и август. Още на самия ден тя показа как прекарва своя личен празник и възхити последователите си.

Звездата постна в профила си в Instagram серия снимки от специалния си ден. И виждаме, че е празнувала без сутиен.

Тя позира само по секси халат - с черни прозрачни елементи и дантела, както и цветя в цикламено. Хали го носи разкопчан и така се забелязва, че няма сутиен.

Актрисата показа как хапва ягоди с шоколад, как се излежава на канапе, как се наслаждава на коктейл и т.н. Направила си е и апетитно селфи в огледалото.

"Днес... не ми пука", написала е звездата към кадрите.

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