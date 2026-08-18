Почитаме небесния покровител Св. Йоан Рилски

Днес Българската православна църква отбелязва Успението на Св. Йоан Рилски. Това е най-почитаният български светец, наричат го също Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца.

Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на св. Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30 часа.

Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино, в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов:

Това е подвиг! Този, който приема монашество, приема ангелско житие - да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници, те са го измъчвали, търсят да намерят злато в неговата колиба или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.

След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.

Глас народен - глас Божи, и затова и Свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя, и дори в края, преди своето успение, иска да ги успокои, че ще бъде с нас во век веков.

Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България, а в съвременното изкуство музикалната поема „Рилският пустинник“ на Софийската опера и балет разказва за неговия живот.