Новият ред за получаване на препис от акт за имот след 15 януари 2026 г.

Новите правила, по които от 15 януари 2025 г. ще се издават преписи на актове за собственост, бяха публикувани в „Държавен вестник“ малко преди коледните празници.

Промените в Правилника за вписванията целят да ограничат издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от актовете, вписани в имотния регистър, съобщи "Лекс".

Всякакъв вид преписи на актове за собственост ще бъдат издавани на: на страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване (Когато пълномощникът не е лице по чл. 32 ГПК, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно); на нотариуси и на техни служители; на адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; на частни съдебни изпълнители и на техни служители; на органите на съда, прокуратурата и следствието; на други органи и лица в предвидените от закон или в този правилник случаи.

Качеството на заявителя ще се установява от служител на Агенцията по вписванията.

Всички останали ще трябва да обосновават правен интерес. За целта ще трябва да посочат с каква цел и във връзка с кое лице се иска преписът и да опишат в какво се състои правният им интерес. „Наличието на интерес се преценява индивидуално от съдията по вписванията въз основа на посочените от заявителя обстоятелства и представените от него документи“, предвижда Правилникът за вписванията.

В него са изброени четири случая, в които е налице правен интерес за издаване на препис от акт за собственост и какви документи следва да бъдат представени за неговото обосноваване. Изрично е предвидено, че са възможни и „други“ хипотези.

Така ПВп предвижда, че:

лице, което води преговори за придобиване на недвижим имот трябва да представи „предварителен договор с отчуждителя, кореспонденция, друго“;

лице, осъществяващо посреднически услуги за придобиване на недвижим имот обосновава правния си интерес с „договор с възложителя на услугата, друго“;

арендатор или наемател на недвижим имот, както и лице, което възнамерява да сключи договор за аренда или за наем на недвижим имот за срок, по-дълъг от една година представя „договор, кореспонденция, друго“;

юрисконсулт на юридическо лице, което по занятие извършва сделки с недвижими имоти, включително учредяване на ипотеки за обезпечаване на вземания прилага към искането за препис „пълномощно, от което е видно качеството на заявителя и предоставените му права, друго“.

В правилника изрично е предвидено, че в регистъра за преписи се отбелязва на кого е издаден преписът и в какво качество, като се посочват име и ЕГН.

Друга важна промяна, която обаче няма да влезе в сила от 15 януари 2026 г., а три месеца по-късно, е възможността всеки собственик да следи по електронен път кой е правил справки за имота му.

В правилника е предвидено, че Агенцията по вписванията „предоставя на лица, които имат вещни права върху недвижим имот, специализирани услуги за автоматизиран достъп до информация за извършени справки и издадени преписи и препис-извлечения от вписани актове, отбелязвания или заличавания по книгите за вписване или от партидите на лицето“. Това ще става срещу такса, която трябва да бъде определена до 15 април 2025 г.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 904 гласа