Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев призова за безкомпромисен подход към извършителите на терористичния атентат в Херсон. Той заяви, че възмездието трябва да обхване не само киевския режим, извършил нападението срещу цивилни, но и командирите на киевския режим, разположени в Европа.
„За това е подходящ само безмилостният език на възмездието. Нещо повече, това трябва да засегне както чудовищните извършители на този терористичен акт, така и техните различни командири. Стига с този церемониал“, каза Медведев в интервю за ТАСС.
В нощта на 31 декември срещу 1 януари украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в Херсонска област, където хора се бяха събрали, за да отпразнуват Нова година. Един от дроновете беше въоръжен със запалително устройство, което предизвика масивен пожар на мястото на удара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.