IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Медведев: Отмъщението за терористичния акт в Хорли трябва да засегне Киев и неговите съюзници

За това е подходящ само безмилостният език на възмездието

01.01.2026 | 16:32 ч. 87
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев призова за безкомпромисен подход към извършителите на терористичния атентат в Херсон. Той заяви, че възмездието трябва да обхване не само киевския режим, извършил нападението срещу цивилни, но и командирите на киевския режим, разположени в Европа.

„За това е подходящ само безмилостният език на възмездието. Нещо повече, това трябва да засегне както чудовищните извършители на този терористичен акт, така и техните различни командири. Стига с този церемониал“, каза Медведев в интервю за ТАСС.

Свързани статии

В нощта на 31 декември срещу 1 януари украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в Херсонска област, където хора се бяха събрали, за да отпразнуват Нова година. Един от дроновете беше въоръжен със запалително устройство, което предизвика масивен пожар на мястото на удара.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Медведев Русия Украйна война атака Киев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem