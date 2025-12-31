IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пиян не спря на полицейски сигнал и се вряза в кола, в която двама загинаха

По случая е образувано досъдебно производство

31.12.2025 | 21:24 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Двама души загинаха при тежка катастрофа в Нова Загора тази вечер, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. Сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище в града е получен днес около 17:00 часа.

Лек автомобил „Ауди“, управляван от 28-годишен водач, не е спрял на подаден сигнал за спиране от полицейски екип, увеличил е скоростта и се е ударил в лек автомобил „Опел“.

При произшествието са починали водачът на „Опела“ и жена – пътник в същия автомобил. Пробата за употреба на алкохол на водача на „Ауди“ е отчела положителен резултат.

По случая е образувано досъдебно производство, пише БТА. 

