Кървава новогодишна нощ: 24 убити при атака с дронове в хотел край Херсон

24 души са загинали при атака с дронове в новогодишната нощ в хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон.

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са ранените. Според него атаката е извършена от режима в Киев, предаде Ройтерс.

Салдо заяви в публикация в "Телеграм", че атаката е била в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров, предаде и БТА.

Агенция Ройтерс подчертава, че засега не е в състояние да потвърди информацията.

По-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. 61 са били свалени над територията на Брянска област, 25 над територията на Краснодарски край, 23 над територията на Тулска област, 12 над Московска област, от които 9 са се насочвали към Москва. Други 7 са унищожени над Калужска област, 24 дрона - над Азовско море.

Свързани статии Девет души загинаха след украинска атака в Херсонска област

16 дрона са били унищожени и над територията на украинския Кримски полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г.

„Три дрона удариха кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Повече от 50 души бяха ранени, 24 души загинаха. Цифрите се изясняват. Много от тях бяха изгорени живи. Едно дете почина“, написа Салдо в Telegram.

Свързани статии Три години след освобождението: Херсон е изправен пред нов вид обсада

Според него "киевският режим умишлено е изгорил хора": един от дроновете е носил запалителна смес.

„Това престъпление е наравно със станалото в Дома на профсъюзите в Одеса. Особено циничният факт е, че ударът е станал след разузнавателната мисия на дронове - почти когато наближаваше полунощ“, подчерта областният губернатор.

Свързани статии Петролен склад бе подпален в Крим при украинска атака с дрон

Съобщава се, че пожарът е потушен едва рано сутринта. Сега лекарите се опитват да спасят пострадалите, добави той.