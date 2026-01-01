Какви отстъпки са готови да направят украинците, за да сложат край на войната?

Готовността на украинците да правят компромиси за прекратяване на войната, включително териториални, варира в различните региони. От изток на запад делът на хората, които категорично се противопоставят на всякакви отстъпки, непрекъснато се увеличава, казва в интервю за RBC-Украйна Олексий Антипович, ръководител на социологическа група "Рейтинг".

Близостта до фронта формира обществените нагласи

"Колкото по-на запад отивате, толкова по-силна е съпротивата срещу всякакви териториални отстъпки; колкото по-на изток, толкова по-голяма е готовността да ги приемете", отбелязва социологът пред RBC Ukraine.

Той обясни, че хората в западните региони живеят сравнително по-далеч от фронтовата линия, поради което фрази като "ще се борим докрай" са по-често срещани там. В районите на фронтовата линия обаче войната се усеща всеки ден.

"Колкото по-близо сте до фронтовата линия, толкова по-опасно е тя - руснаците вече могат да ви достигнат с артилерия, дронове летят и т.н.", добавя Антипович.

Ето защо, казва той, искането за спиране на военните действия расте по-близо до фронта, дори ако това включва трудни решения.

"И така, започвате да казвате: слушайте, защо ни е нужно всичко това - нека спрем с това, което имаме", обяснява той, подчертавайки, че макар разликите в настроенията между регионите да не са критични, самата тенденция е стабилна.

В същото време, разглеждайки страната като цяло, близо две трети от украинците смятат, че войната може да бъде прекратена само чрез дипломация. Около една трета обаче заемат по-твърда позиция: или пълно възстановяване на границите от 1991 г., или поне връщане към границите от 2022 г.

Според социолога тези цифри се колебаят, но общото търсене на преговори постоянно надвишава подкрепата за изключително военен сценарий.

Териториите като най-болезнения въпрос в потенциалните споразумения

Още по-високи цифри се появяват, когато украинците бъдат питани не за желания, а за реалистичен начин за прекратяване на войната. Според Антипович около 80% от гражданите смятат, че договореният модел е единственият реалистичен вариант.

"Когато питате украинците какъв е реалистичният път за прекратяване на войната, а не желаният, близо 80% казват, че единственият реалистичен път са преговорите", обяснява той.

Тези 80% включват различни формати на диалог. Някои украинци подкрепят преговори с участието на международни партньори, докато други допускат директни разговори с Русия.

"Същите 60% говорят за преговори с участието на международни партньори, докато 20% казват, че трябва да има директни разговори с руснаците", уточнява социологът, добавяйки, че малко над 10% са за продължаване на войната до пълното освобождаване на всички територии.

В същото време Антипович подчертава, че подкрепата за преговорите не означава автоматично готовност за конкретни отстъпки. Нагласите на украинците варират в зависимост от въпроса.

"Що се отнася до конкретни въпроси – НАТО, руският език, руската църква, териториите, изтеглянето от Донбас и т.н. - всеки от тях се възприема малко по-различно", отбелязва той.

Според социолога териториите остават най-болезненият въпрос.

"Никой не иска или няма да признае окупираните територии за руски - камо ли да се изтегли от районите, които в момента се държат от украинските сили", подчертава Антипович.

В същото време той призна, че при липса на алтернативи обществото може да се наложи да приеме трудни решения.

"Но ако бъде предложен такъв компромис, ако се окаже, че това е единствената възможна конфигурация за тези преговори, тогава украинците, които отново до голяма степен са за преговорен процес - ще трябва да го приемат", заключва социологът.

По-рано в изявление от Москва се твърди, че Украйна, Съединените щати и Русия "наистина са се доближили" до решение за прекратяване на войната.

Междувременно Кирил Буданов, ръководител на украинското военно разузнаване (HUR), смята, че през февруари 2026 г. ще се отвори прозорец за реална възможност за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Този период, каза той, би бил оптимален както за Украйна, така и за Русия.