Простотията няма почивен ден: Младеж се секне в български банкноти ВИДЕО

Младеж е пуснал видео, с което може би си мисли, че е интересен за аудиторията онлайн, но освен с мекото определение "простотия", кадрите няма как да бъдат обяснени.

Явно превъзбуден от влизането в еврозоната, той се секне в българска банкнота от 10 лв. После, псувайки обяснява как левът няма стойност и иска да извърши едни действия с всички, които защитават лева.

И накрая обещава, че след няколко дни ще си "бърша дупито с лева". Хубаво е органите на реда да озаптят този хубавец и да му покажат какво се случва с поругаване на държавни символи.

Видеото с простотията бе публикувано от Николай Попов, баща на Сияна.

"Изобщо не искам да влизам в полемиката лев или евро. Обаче не мога да не коментирам този келеш, който в публично видео си издуха носа в българска банкнота от 10 лв., на която стои портретът на големия българин и будител Петър Берон.

Не само в портрета, но и в изображението на Рибния буквар. За него Петър Берон и Рибния буквар са носна кърпичка. Псувните също няма да коментирам. Сами ще ги чуете. Като гледам свинщината му и проста физиономия, надали знае кой е Петър Берон или пък какво е Рибният буквар.

Наред с умните и грамотни български деца расте и една такава пасмина. За тях няма история, традиция, държава, род, народ", написа Попов.