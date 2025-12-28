IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Простотията няма почивен ден: Младеж се секне в български банкноти ВИДЕО

28.12.2025 | 14:51 ч. Обновена: 28.12.2025 | 14:51 ч. 217
Простотията няма почивен ден: Младеж се секне в български банкноти ВИДЕО

Младеж е пуснал видео, с което може би си мисли, че е интересен за аудиторията онлайн, но освен с мекото определение "простотия", кадрите няма как да бъдат обяснени.

Явно превъзбуден от влизането в еврозоната, той се секне в българска банкнота от 10 лв. После, псувайки обяснява как левът няма стойност и иска да извърши едни действия с всички, които защитават лева.

И накрая обещава, че след няколко дни ще си "бърша дупито с лева". Хубаво е органите на реда да озаптят този хубавец и да му покажат какво се случва с поругаване на държавни символи.

Видеото с простотията бе публикувано от Николай Попов, баща на Сияна. 

"Изобщо не искам да влизам в полемиката лев или евро. Обаче не мога да не коментирам този келеш, който в публично видео си издуха носа в българска банкнота от 10 лв., на която стои портретът на големия българин и будител Петър Берон.

Не само в портрета, но и в изображението на Рибния буквар. За него Петър Берон и Рибния буквар са носна кърпичка. Псувните също няма да коментирам. Сами ще ги чуете. Като гледам свинщината му и проста физиономия, надали знае кой е Петър Берон или пък какво е Рибният буквар.

Наред с умните и грамотни български деца расте и една такава пасмина. За тях няма история, традиция, държава, род, народ", написа Попов.

 

