Как ще плащаме от утре?

От утре, 1 януари 2026 година България ще приеме официално еврото, като това ще се случи с кратък преходен период, който ще продължи в рамките на целия януари. През първия месец на 2026 година у нас ще има две законни платежни средства – евро и лев. В рамките на този период на двойно обращение всички безналични плащания, като разплащания с банкови карти, банкови преводи и др. ще се извършват в евро, докато разплащанията с пари в брой ще позволяват употребата и на двете валути.

Според Закона за въвеждане на еврото в България гражданите ще имат възможност да плащат в брой в търговските обекти и с левове и с евро, докато търговците ще имат задължението да връщат ресто изцяло само в една от двете валути.

Въпреки че законът не забранява смесено плащане, т.е. с левове и евро в рамките на една трансакция, на търговците е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. Търговците следва да поставят на видно място в обекта уведомление, че в периода на двойно обращение приемат или не приемат смесени плащания в левове и евро.

Когато става дума за връщане на ресто в брой правилата са доста по-конкретни – бизнесите връщат рестото или изцяло само в евро, или изцяло само в левове. Връщането на ресто в левове се допуска, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност в евро.

Така например, ако клиент закупи стока на цена от 5 евро, но плати с банкнота от 10 евро, търговецът има задължението да върне ресто в размер на 5 евро. Ако няма достатъчна наличност за да върне изцяло рестото в евро, то тогава връща рестото изцяло в левове. В конкретния пример това означава, че рестото, изчислено по официалния курс и математическото правило за закръгляне, трябва да бъде в размер на 9,78 лева. Законът не предвижда смесено връщане на ресто в левове и евро.

Същото правило важи и ако клиентът се разплати с левове. Така например, ако клиентът плати стока на стойност 5 евро (9,78 лева) с банкнота от 50 лева (25,56 евро), то търговецът трябва да върне ресто изцяло в евро, възлизащо на 20,56 евро, а ако няма достатъчна наличност, то рестото трябва да е изцяло в левове или 40,22 лева.

Потребителите трябва да имат предвид, че при плащане в брой в периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

Относно рекламацията на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, в периода на двойно обращение търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.

Законът предвижда и задължение на търговеца да предоставя устно информация относно паричната стойност на рестото или платената сума в левове, при поискване от потребителя.

Плащанията в брой са ограничени само до евро, когато се извършват операции с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, пише в закона. С други думи, вендинг машините ще работят само с евро от 1 януари 2026 година.

След изтичането на периода на двойно обращение - от 1 февруари 2026 година, левът престава да бъде законно платежно средство. От началото на февруари догодина еврото остава единствената официална валута на България.

Гражданите ще могат да продължат да обменят левове до края на 2026 година в търговските банки и станциите на „Български пощи“, както и безсрочно в Българската народна банка.

БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Кредитните институции, след изтичането на 6 месеца от датата на въвеждане на еврото, могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка. След 30 юни 2026 г. „Български пощи“ също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.

До 31 декември 2026 г. кредитните институции не могат да отказват извършването на обмяна и приемането на средства за внасяне (и свързаната с това обмяна) по сметка на клиента в евро. „Български пощи“ не може да отказва извършването на обмяна, освен при липса на касова наличност. След тази дата кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

