Почина кукленият актьор Георги Георгиев – Гец

31.12.2025 | 11:23 ч. Обновена: 31.12.2025 | 12:26 ч. 13
Снимки: Столичен куклен театър

През изминалата нощ този свят напусна кукленият актьор Георги Георгиев – Гец, съобщиха от Столичния куклен театър.

Той бе приятел, колега и театрал, свързан с историята и творчеството на Столичен куклен театър. Първият му спектакъл на сцената на ЦКТ е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила“ от Леда Милева.

През дългогодишната си кариера се превъплъщава в над 50 образа.
Част от заглавията, в които участва, са: „Крали Марко“, „По Декамерон“, „Алената царица“, „Мечо Пух“, „Карнавал на животните“, „Индже войвода“, „Котаракът с чизми“, „Момче и вятър“, „Снежанка“, „Бурята“, „Трагедия за Макбет“.

Опелото ще се състои на Централни софийски гробища, на 4 януари 2026 г. 

Искрени съболезнования и дълбок поклон пред таланта, който ще остане във вечността“, гласи публикацията на Столичния куклен театър.

 

Георги Гергиев - Гец Столичен куклен театър
