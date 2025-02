Украинските войници премахват платнените лепенки със звезди и райета от униформите си, носени някога като знак на почит към САЩ, докато гневът към Доналд Тръмп нараства.

На третата годишнина от руско-украинската война високопоставен офицер, който се присъедини отново към украинската армия в първите дни на пълномащабната инвазия, призна, че има широко разпространено разочарование от президента на САЩ сред другарите от всички рангове.

Войникът, който използва позивната Черен, казва, че нашивките с американското знаме са били носени от украински войници в знак на благодарност и солидарност със САЩ. В най-тежките моменти от войната подкрепата от САЩ беше не само от голямо значение като доставчик на оръжия и жизненоважна икономическа опора, но и огромен стимул за повишаване на морала. Но очевидното разбирателство на Вашингтон с Путин на фона на потока от обвинения срещу Украйна от страна на Тръмп промени възприятията за САЩ.

Някои обясняват враждебността на Тръмп към Украйна като отмъщение към президента Володимир Зеленски, който отказа да се съобрази с исканията по време на първото му президентство да измисли политическа мръсотия срещу Джо Байдън. Това доведе до първия импийчмънт на Тръмп, унижение, което той така и не забрави.

Волво е позивната на военен лекар, отговарящ за евакуационен отряд близо до фронтовата линия в Купианск, в източната област Харков, сцена на постоянни интензивни битки след инвазията през февруари 2022 г.

Други, като Юра, бивш десантник, служил в украинските сили след нахлуването на Путин през 2014 г. и отново след инвазията през 2022 г., се опитаха да намерят по-положителни обяснения:

Санич е офицер от армията, който се е сражавал срещу руснаците от инвазията през 2014 г. на различни длъжности, включително като заместник на доброволчески батальон, разположен преди нахлуването през 2022 г. близо до Мариупол. Вече в пенсионна възраст, той командва един от отделите пикапи, монтирани на картечници с голям калибър, разпръснати из Киев и покрайнините му, чиято задача е да нокаутират руски дронове.

An ungrateful Ukrainian soldier rips his USA 🇺🇸patch off his helmet in protest of Trump.

What do u want to tell him? pic.twitter.com/Xayqz29HcU