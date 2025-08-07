IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Простреляха с въздушна пушка мъж в Морската градина във Варна

Издирват се камери в района, които да внесат яснота за инцидента

07.08.2025 | 12:04 ч.
Мъж на 41 години е прострелян в крака, докато се разхожда в района на Обсерваторията в Морската градина във Варна, казаха за БТА от полицията в града. 

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 18:45 часа. 

Мъжът, който е от бургаското село Трънак, усетил удар в крака, около коляното и разбрал, че е прострелян със съчма. Най-вероятно оръжието е въздушна пушка. 

Пострадалият е откаран в болница.

В момента се извършва проверка по случая, допълниха от полицията. Издирват се камери в района, които биха внесли яснота за инцидента.

