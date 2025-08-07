IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

РИОСВ предприе спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград

Причината - рязкото повишаване на стойностите на серен диоксид

07.08.2025 | 12:34 ч. Обновена: 07.08.2025 | 14:36 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Регионалната инспекция по околната среда и водите предприе спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград след рязко повишаване стойностите на серен диоксид, отчетени от измервателна станция "Раковски", съобщиха от екоинспекцията. Това е станало след 18:00 часа вчера.

Веднага е извършена проверка на място в 19:00 часа в топлоелектрическата централа в гр. Димитровград. Уведомен е операторът в спешен порядък да предприеме ефективни мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност. 

Действията от страна на оператора под контрола на РИОСВ доведоха до рязко намаляване на стойностите на серния диоксид след отчетеното в реално време превишение от 1,217 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Регистрираната стойност от 426,29 микрограма на кубик за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция. В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид от станция "Раковски" е в норма и e 22,28 микрограма на кубик.

Свързани статии

До момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид, отбелязват от РИОСВ.

Предходното рязко покачване на стойностите на серен диоксид във въздуха на Димитровград бе установено на седми март тази година. Тогава регистрираната стойност бе 675,409 микрограма на кубик в кратковременна експозиция. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ТЕЦ Марица 3 РИОСВ серен диоксид завишени стойности Димитровград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem