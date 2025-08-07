IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кацаров: НЗОК е инструмент за икономическо и политическо влияние

Здравната система се ръководи от държавни чиновници, добави той

07.08.2025 | 12:25 ч. Обновена: 07.08.2025 | 14:32 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

"Министърът на финансите не знае колко са магистратите, държавните служители и военните, за които плаща здравни вноски", обясни пред БНР д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Центърът изминава дълъг административен път в опит да стигне до информация за тази група хора, които не внасят сами здравните си вноски, а това трябва да се извършва от бюджета.

"Мисля, че е копирано от други държави, където това е някакъв стимул за гражданите, които иначе биха получавали по-големи възнаграждения в частния сектор. При нас обаче този модел е безсмислен, защото те взимат по-големи заплати", каза бившият здравен министър.

"Препратиха нашето запитване към Националната агенция по приходите, а финансовото министерство е длъжно да знае колко пари са необходими за тези вноски. Затова твърдя, че нарушават закона всеки месец. Законът за здравното осигуряване задължава всеки български гражданин да внася 8% от дохода си в НЗОК, но за тези три катерогории внася държавата". НАП пък препраща питането на НЗОК, разказа Кацаров в предаването "Преди всички".

"Здравната каса ни отговори, че не разполага с такава информация.  Това е белег, че нашата здравноосигурителна система, която беше изградена през 2000-та година, все по-малко прилича на здравно осигуряване и става все по-бюджетна. Ние се върнахме към бюджетния модел на финансиране.  Те не възприемат Здравната каса като осигурителна институция, а като разплащателна агенция”, добави Кацаров.

Според него големият проблем е, че здравната система се ръководи от държавни чиновници в Министерството на финансите, донякъде в Министерството на здравеопазването и Здравната каса. “Все по-силно е тяхното влияние”, каза Кацаров.

Той смята, че здравната каса се е превърнала в инструмент за икономическо и политическо влияние на тези, които управляват страната. "Ако я демонополизират, те губят този инструмент за влияние". 

“Ако се вдигне здравната вноска, това ще засегне само двата милиона души от реалния сектор - тези, които чрез данъците си плащат осигуровките и на другите”, добави Кацаров.

НЗОК Стойчо Кацаров здравна система здравна вноска
